Pablo, padre de Gavi, sobre el fichaje por el Barça: "Me dijo, papá, aquí están los mejores, yo quiero jugar aquí. Tenía 11 añitos"

La Liga pudo no empezar de la mejor manera para Gavi después del susto que se llevó en el campo del Elche. El centrocampista se quejó tras un golpe que encendió todas las alarmas, especialmente por su historial de problemas en la rodilla. Sin embargo, tras las pruebas realizadas por el club, el comunicado médico del FC Barcelona trajo la calma que todos esperaban.

Todos suspiramos al leer el comunicado oficial del Barça. Al final no fue "nada". Gavi se sometió a pruebas médicas y el futbolista está bien: solo fue un pequeño golpe. El propio jugador se encargó de tranquilizar a la afición con un mensaje en Instagram tras el partido ante el Elche: "Gracias a los que están siempre conmigo apoyándome y van conmigo a muerte. No entiendo el fútbol de otra manera, lo siento por haceros sufrir tanto."

Un futbolista acostumbrado a levantarse

Gavi ha sufrido durante los últimos años, especialmente de su rodilla. El de Los Palacios ha sabido reponerse de todos los contratiempos para seguir haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol. Con el Barça pudo disputar el final de la temporada pasada a buen nivel, lo que le permitió entrar en la convocatoria de la selección española para el Mundial.

En el primer partido, ante Cabo Verde, fue titular. Su carácter competitivo y su capacidad para hacer vestuario ya eran evidentes. Su padre, Pablo Páez, lo explicaba en 2021: "Él viene de una familia humilde, no somos futboleros en el sentido de que nadie ha jugado."

Gavi, hecho por y para el fútbol

"El día que no quiera jugar a fútbol, le he dicho que nos lo diga, pero creo que va a ser tarde porque el fútbol es su pasión", recordaba Pablo Páez en El Larguero. Aquel día, en La Cartuja, España ganó y la gente coreó el nombre de su hijo. "Esto no se olvida", decía emocionado.

El centrocampista debutó con España en 2021, pero su padre siempre recuerda cómo logró la clasificación para el Mundial de Catar un mes después, también en La Cartuja. "Fuimos todos, los padres, los abuelos, los tíos, los primos… medio pueblo."

Tras el partido, ya con el estadio casi vacío, Gavi volvió al césped para saludar a un grupo de unos quince chavales. "Son amigos de él del pueblo, de toda la vida", explicaba su padre.

El fichaje por el Barça: una elección sin dudas

El FC Barcelona se fijó en él durante un torneo en el Algarve, donde fue elegido mejor jugador. A pesar de recibir ofertas del Real Madrid y del Atlético de Madrid, Gavi lo tenía claro. Su padre lo recuerda con precisión: "Me dijo, papá, aquí están los mejores, yo quiero jugar aquí. Tenía 11 añitos."

En esa misma entrevista, Pablo Páez explicaba que su hijo siempre había sentido una conexión especial con el Barça: "Cuando vinieron los equipos, no fuimos a ver Valdebebas o las instalaciones del Atlético. Él lo tenía claro."

La adaptación a Barcelona no fue sencilla, pero el jugador terminó consolidando su sueño: "Siempre he sido del Barça, desde pequeño. Tenía claro que quería jugar allí."

El carácter de Los Palacios

En su pueblo, todos coinciden en que Gavi heredó la valentía de su padre y su abuelo. "Ese chiquillo salió al abuelo… tenía cojones para todo", recordaba un vecino. Su garra, su competitividad y su forma de entender el juego ya eran visibles desde pequeño.

Incluso sus gestos actuales, los cordones desatados, la lengua en la mejilla, la mirada fija, son los mismos que mostraba con seis años. "Vi otra vez esa imagen y pensé: igualito", confesaba Batalla al verlo jugar en el Pizjuán.

Aunque hoy es campeón del mundo con España y pieza importante del FC Barcelona, en Los Palacios siguen llamándolo Pablo. Allí conserva sus amistades de siempre y vuelve cada vez que puede.

Su historia es la de un niño que eligió su camino muy pronto, que nunca dudó de su destino y que, como recuerda su padre, "lo que quiere es jugar al fútbol."