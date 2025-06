Pablo García reconoce que le tira el Barça

Pablo García se convirtió en la gran sensación del Europeo sub-19 tras hacer su póker de goles contra Alemania ayer. Un tanto olímpico, dos dianas de oportunismo, un golazo con una maniobra de crack fueron sus acciones más destacadas en 120 minutos memorables.

El delantero del Betis fue clave para que España pasara a la final en un encuentro donde también fueron decisivos saliendo del banquillo los azulgrana Jan Virgili y Quim Junyent. Unas horas después del encuentro, Pablo Garcia atendió a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, y fue tajante cuando le preguntaron si se sentía más cercano al Barça o al Madrid.

"Ahora mismo no está en mis planes y creo que en mucho tiempo no va a estar", empezó diciendo sobre la posibilidad de cambiar ahora de club. "Llevo toda la vida del Betis, desde que estaba en la barriga de mi madre. Tengo una preferencia, soy del Real Betis porque es el equipo de mi vida pero me tira mucho más el Barcelona. Aquí me junto siempre con los de la Masía, que además de jugadorazos son grandes personas”.

"Llevo desde el prebenjamín, desde los 5 años"

Al equipo que sí descartó fue al Sevilla, el rival histórico del Betis. "Llevo desde el prebenjamín, desde los 5 años. No me he puesto ninguna camiseta que no sea la del Betis. Ojalá Pellegrini haya visto esto y esté orgulloso de mí. Ojalá sea un impulso para el primer equipo que es lo que más feliz me haría".

El delantero de la sub-19 también explicó sus sensaciones tras firmar una de las actuaciones de su vida. "Estoy muy feliz, ahora mismo no tengo problemas para expresar lo que tengo por dentro. Es uno de los días más felices de mi vida. Teníamos una idea clara y unos objetivos claros. Sabíamos que podían pasar este tipo de cosas. Llevamos mucho trabajo detrás, muchos momentos duros y no se nos podía escapar esta oportunidad”.