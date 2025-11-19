Pablo Alfaro revela el enganchón que vivió con Johan Cruyff en el Barça: "Los compañeros se reían"

Pablo Alfaro siempre será recordado por ser un defensa leñero, aunque siempre tenía buenas intenciones. Iba al corte y apuraba al máximo, algo que le hizo destacar por encima de otros centrales. Por ello, Alfaro tuvo una larga trayectoria en el mundo del fútbol, jugando en el Zaragoza, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Racing de Santander, Mérida y Sevilla.

Hace un día, el exjugador español acudió al pódcast de 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanjurjo, para hablar sobre su trayectoria deportiva, tanto su paso como futbolista como entrenador. Uno de los temas que quiso contar fue el enganchón que sufrió con Johan Cruyff en el Barça.

El exjugador culé, quien tuvo de entrenador a Johan Cruyff, reveló que en los entrenamientos el técnico holandés siempre participaba en los rondos y además contó que "era mejor que los jugadores. Mejor que Koeman, mejor que Laudrup... bueno que Laudrup... por eso tenían el pique que tenían entre ellos".

"En los rondos él jugaba siempre con Rexach, pero si la perdían no entraban. Tú jugabas un rondo y era pum, pum, pum, pum. Y llegaba un momento en el que estabas dentro y cuando la robabas y tenías que salir, estabas ya medio asfixiado", comentó en el pódcast 'Offsiders'.

Johan Cruyff es el referente del actual estilo del Barça. / ·

Normalmente, el entrenador holandés paraba el rondo para meterle caña: "Llegaba un momento que decía: 'A ver, Pablo: ¿cuántos pies tienes?'". Alfaro siempre le contestaba: "Dos, míster". No obstante, él le comentaba que tenía en cada pie dos superficies: el interior y el exterior.

Alfaro aseguró en el pódcast que "yo soy zurdo cerrado, con la derecha me cuesta hasta montar... Lo veías a él y parecía sencillo".

Esta situación que vivió con Cruyff no pasaba desapercibida entre sus compañeros de equipo, quienes "se reían" de los comentarios que le hacía Cruyff, algo que a él no le hacía ninguna gracia.

La reacción de Alfaro era ponerles cara "de mala uva". Después de ese rondo, un futbolista se acercó a él y le comentó: "A mí me pasó el año pasado". El ex del Barça no tiene dudas de que era parte del proceso de aprendizaje.