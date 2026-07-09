Oyarzabal, tajante sobre su futuro: "Se puede decir que no al Barça"

Mikel Oyarzabal ha zanjado el debate sobre el nueve de la selección española. Tras unos años donde la figura de Morata aunaba todas las críticas, estas se han disipado con la irrupción del delantero de la Real Sociedad, que suma 16 goles en sus últimos 17 partidos con España, incluidos cuatro en la presente edición del Mundial. El FC Barcelona permanece atento a su situación por si no fructifica la operación de Julián Álvarez, aunque el deseo de Oyarzabal parece ser otro: "¿Se puede decir que no al Barcelona? Sí, se puede. Claro que se puede. Hay jugadores que les han dicho que no".

El futbolista de 29 años ha desarrollado toda su carrera profesional en la Real Sociedad, a la que llegó en 2011 procedente de la cantera del Eibar. Más de media vida en un lugar donde se ha convertido en capitán y emblema 'txuri urdin', en el que ha marcado 133 goles en 437 participaciones. "Estoy inmensamente feliz en Donosti, considero la Real Sociedad mi casa, es un lugar donde puedo vivir la vida que quiero con los míos. Siempre he dicho que estoy donde quiero estar", ha explicado el delantero en una entrevista concedida a 'El Chiringuito'.

Aun así, Oyarzabal ha dejado la puerta entreabierta a una posible marcha del conjunto guipuzcoano. "En la vida nunca sabes lo que puede pasar; en el fútbol esto puede dar muchas vueltas", ha matizado. Uno de los clubes que andan detrás de él es el FC Barcelona, que lo considera como el plan B de Julián Álvarez. Los azulgranas centrarán todos sus esfuerzos en el argentino, pero la postura del Atlético de Madrid obliga a buscar alternativas.

Una de ellas es la de Mikel Oyarzabal, un futbolista que conoce LaLiga, ha compartido vestuario con muchos jugadores del Barça y que llegaría por un precio 'low cost', unos 40 millones de euros. Además del eibarrés, Deco baraja la opción de Eli Junior Kroupi, futbolista de 20 años del Bournemouth. Sin embargo, el montante a pagar por el francés incrementaría hasta los 100 millones de euros, una cuantía muy superior a la que reclama la Real Sociedad por su capitán.