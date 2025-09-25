En Directo
FC BARCELONA
Oviedo - Barcelona, hoy en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga, en vivo
Sigue en directo el partido correspondiente a la Jornada 6 entre Oviedo y Barça en el Carlos Tartiere con SPORT
EDER ALLER, NOVEDAD EN LA CONVOCATORIA
La gran novedad en la lista de convocados del primer equipo del Barça es Eder Aller. El guardameta leonés aprovecha la baja de Diego Kochen, que está en el Mundial sub'20, y entra como tercer portero con Flick. En SPORT os contamos su historia.
LA PREVIA DE SPORT
Por aquí te dejamos la previa de SPORT del encuentro. Es difícil hoy hacer pronósticos sobre la alineación del Barça. La idea es que Flick rote entre Oviedo y la Real Sociedad del domingo pensando en el PSG.
