Oviedo - Barça: horario y dónde el partido de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona ha recuperado el nivel de la temporada pasada después del regreso del parón de selecciones. Los de Flick, sin Lamine Yamal, ha arrollado a sus dos últimos rivales en LaLiga y completaron un solvente triunfo en Champions en Newcastle. Por ahora, los azulgranas se mantienen en la segunda posición de la tabla, así que deben seguir acumulando victorias si quieren acercarse al Real Madrid.

Este jueves 25 de septiembre, el Barça viajará a Asturias para enfrentarse al Oviedo en el Carlos Tartiere. Un estadio que, tradicionalmente, había sido una de esas plazas difíciles de torear para el Barcelona. Sin embargo, el precedente más cercano de enero del 2001, acabó con victoria de los culers por 2-3 con dos goles de Kluivert y uno de Rivaldo. Además, más de 24 años después, la película ha cambiado mucho.

Los de Flick buscarán seguir sumando de tres en tres con el fin de mantenerse en la lucha por el liderato. Son cuatro las jornadas del campeonato liguero las que quedan antes del Clásico en el Santiago Bernabéu, aunque los blancos deberán enfrentarse antes a rivales de la talla de Atlético de Madrid o Villarreal. Por lo tanto, el Barcelona está obligado a ganar.

Deberá hacerlo con las bajas de Gavi, Lamine Yamal, Balde y Fermín, que se lesionó en el descuento ante el Getafe. De todos modos, el conjunto catalán ha demostrado su fortaleza y su contundencia en los últimos tres partidos. Una de las claves ha sido la entrada de Marcus Rashford en el once, que ha aprovechado la ausencia de la estrella de Rocafonda. El inglés ha ido ganando confianza y ya suma dos goles y dos asistencias en este mes de septiembre.

Por su parte, el Oviedo no ha empezado de la mejor manera la temporada en su vuelta a Primera División. Los asturianos tan solo tienen tres puntos gracias a los cuales se mantienen fuera de la zona de descenso. El conjunto de Paunovic llega después de caer derrotado en Elche en un partido en el que pudo sacar algún punto. Ahora bien, fue en el Carlos Tartiere donde consiguió vencer a la Real Sociedad y en los demás dos partidos se enfrentó a rivales tan exigentes como Real Madrid o Villarreal.

HORARIO DEL OVIEDO - BARÇA

El partido entre el Real Oviedo y el FC Barcelona, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este jueves 25 de septiembre a las 21.30 horas en el Estadio Carlos Tartiere.

DÓNDE VER EL OVIEDO - BARÇA

El Oviedo - Barça podrá verse en televisión a través de DAZN. Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.