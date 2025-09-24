Oviedo - Barça: alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

Esta es una semana llena de emociones para los azulgranas que, entre partido y partido, algunos jugadores y Hansi Flick tuvieron que hacer un parón para asistir a la gala del Balón de Oro del pasado lunes. Ahora, no obstante, toca cambiar la mentalidad por completo y afrontar el partido contra el Oviedo con el objetivo de sumar los tres puntos. Será este jueves 25 de septiembre a las 21.30 horas cuando los de Flick disputen el encuentro de la sexta jornada de LaLiga en el Carlos Tartiere.

El Barça llega al encuentro tras ganar por 3 goles a 0 al Getafe en un partido de los que se les suele complicar a los barcelonistas. No obstante, la gran actuación de Ferran Torres, Pedri y compañía sirvió para que los blaugranas se llevaran la victoria. Precisamente, el 'tiburón' fue el encargado de abrir el marcador tras el primer cuarto de hora de partido con una muy buena jugada colectiva, un hecho que se repetiría poco menos de 20 minutos después. Ya en la segunda mitad, Dani Olmo sentenció el resultado anotando el tercero y definitivo tanto.

Obligados a ganar

Este triunfo en el Johan Cruyff hizo que el cuatro catalán se mantuviese a dos puntos del Real Madrid, que ostenta el liderato de la competición. Así pues, el Barça está obligado a seguir ganando para acercarse lo máximo posible a su rival. Para ello, Flick presentará un once de garantías, pero también hará algunas rotaciones teniendo en cuenta que el conjunto azulgrana jugará tres partidos en apenas siete días.

Precisamente, donde se esperan más cambios es en el eje de la zaga, puesto que no ha habido una pareja fija en este arranque de temporada. Cubarsí y Araujo podrían volver al once, mientras que en los laterales se mantendrán Koundé y Gerard Martín. En el doble pivote no es descartable la entrada de Casadó, pero Flick ha demostrado que su confianza en De Jong es total.

Dani Olmo también se mantendrá como titular teniendo en cuenta su gran nivel ante el Getafe, pero también la lesión de Fermín López en los últimos minutos del encuentro. De este modo, el egarense tendrá la oportunidad de tener continuidad en el once. Raphinha y Rashford ocuparán los extremos y Ferran Torres, que está en su mejor nivel, jugará como delantero centro. Continuarán lesionados Lamine Yamal, Balde, Gavi y Ter Stegen.

Un Oviedo necesitado

Por otro lado, el Oviedo viene de perder por la mínima ante el Elche gracias al gol de André Silva en el minuto nueve de partido. Además, mientras que el Barça sigue invicto en el campeonato liguero con cinco victorias y un empate contra el Rayo Vallecano, los asturianos solo suman una sola victoria. Esta llegó contra la Real Sociedad en la tercera jornada y los otros enfrentamientos terminaron con derrota.

Por eso, pese a que aún queda mucha temporada por delante, los de Veljko Paunovic necesitan sumar el máximo de puntos posibles para mantenerse, al menos, una campaña más a primera división, un hecho que no lograban desde hacía 24 años.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARÇA - OVIEDO

Real Oviedo: Aarón; Ahijado, Baily, Calvo, Carmo, Javi López; Dendoncker, Reina; Hassan, Chaira y Forés.

FC Barcerlona: Joan Garcia: Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, De Jong, Olmo; Raphinha, Rashford y Ferran Torres.