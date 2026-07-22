Un 'overbooking' controlado por Flick

Aymeric Laporte ha completado un Mundial extraordinario y lo ha hecho junto a Pau Cubarsí. De la Fuente apostó, de inicio a final, por esta pareja de centrales y, pese a que la FIFA no ha incluido sus nombres en las opciones para que el voto popular decida al mejor once del torneo, es evidente que si no han sido los mejores en sus respectivas posiciones, deberían estar, por lo menos, en el top 3. El rendimiento del futbolista del Athletic, tal y como avanzó SPORT, no ha pasado desapercibido para la dirección deportiva del Barça.

Aymeric Laporte, aplaudiendo con el Athletic / Europa Press

Deco ha podido comprobar, también en directo, cómo la compenetración entre ambos ha recordado, durante muchos momentos, a la que Cubarsí mantenía con Iñigo Martínez. El vasco y el catalán fueron clave en la primera temporada de Hansi Flick en el banquillo, cuando se logró un triplete de títulos con Copa, Liga y Supercopa de España, ganando todo lo que se compitió junto al Real Madrid. Jugar la final de la Champions fue de un par de minutos (y las típicas decisiones extrañas arbitrales que siempre caen cruz para el Barça).

Iñigo Martínez, en un partido con el Al Nassr / @inigomartinez

El precedente de la pareja Cubarsí-Martínez y lo visto en el Mundial han casi obligado a los responsables deportivos del club a mover ficha por Laporte, pese a que su fichaje no será para nada sencillo. Aseguran que tiene una cláusula asequible, pero un salario muy alto (unos doce millones de euros) y, además, juega en el Athletic, aunque poco tendría que decir si el jugador decide comprar su libertad. Ese será, en todo caso, otro capítulo.

Hansi Flick, en una imagen de esta semana entrenando / FCB

Mientras, Hansi Flick sigue trabajando en la Ciutat Esportiva con los jugadores disponibles entre los que ya se encuentran Ronald Araujo, Gerard Martín y Christensen, renovado por dos temporadas este mismo mes de julio. Además, se han sumado a la pretemporada Álvaro Cortés, que debutó la pasada temporada oficialmente, y Hafiz Gariba, que jugó en el Juvenil A y pasará al filial de Giuliano Belletti. Aún tocará esperar para el regreso de los campeones del mundo Cubarsí y Èric Garcia.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, durante un partido con el Barça / SPORT / Gorka Urresola Elvira

Lo cierto es que el técnico alemán, en el caso de que el fichaje de Laporte se hiciera realidad, contaría con una nómina de seis centrales para dos posiciones, lo que, en principio, debería dificultar la gestión de la plantilla en cuanto al reparto de minutos se refiere. De todas formas, la temporada es larga, las lesiones siempre son un peligro y la fiabilidad de algunos de estos jugadores no es siempre la idónea. En ese sentido, y aunque se valora mucho el perfil de Christensen, su historial de lesiones es largo: la pasada campaña solo disputó dieciocho partidos con un total de 543 minutos.

Gerard Martín, trabajando en el gimnasio de la Ciutat Esportiva / FCB

Por otro lado, y pese a que se ha adaptado a la posición de central zurdo a la perfección, Gerard Martín jugó el año pasado su primera temporada completa como central. Flick le dio confianza y el de Barcelona respondió a lo grande, pero no es un central puro y, en el fondo, fue una solución de urgencia tras la marcha precipitada de Iñigo Martínez. Ronald Araujo, por su lado, deberá dar el paso adelante que se espera de él en una temporada en la que tiene depositadas muchas esperanzas, aunque es cierto que no ha exhibido la regularidad necesaria para consolidarse en el esquema blaugrana.

Èric Garcia, con la camiseta del Futbol Club Barcelona / Dani Barbeito / SPO

En el caso de Èric Garcia, uno de los futbolistas más usados por Flick, ha jugado en cuatro posiciones distintas: lateral zurdo (1), pivote (13), lateral derecho (11) y central (26), por lo que casi ha jugado lo mismo en el eje de la defensa que en el resto de posiciones juntas. Su polivalencia le ha obligado a tapar muchos agujeros, en parte porque la plantilla, en el fondo, es muy corta. De ahí que no pueda sorprender a nadie que el Barça se esté planteando una oportunidad como la de Aymeric Laporte. Sobre todo si tenemos en cuenta que el club quiere hacer un esfuerzo extra este verano temiendo que el próximo no lo tendrá tan fácil para fichar.