El overbooking del Barça está ahora en los laterales: ¿Solución o problema para Hansi Flick?

Hubo un tiempo en que el FC Barcelona apenas tenía laterales. Fue cuando Jules Koundé tuvo que dejar el eje defensivo para pasar a la banda o cuando Jordi Alba estaba agotando sus últimos años de azulgrana y el relevo no acababa de llegar. Hasta que apareció Balde. Pero el barcelonés ha 'flaqueado' la última temporada y buscar lateral ha vuelto a convertirse en una obsesión. Hasta el punto de que, contando los del primer equipo que pueden ubicarse en los carriles y los que suben (o eso se esperaba) del filial, se ha pasado de la carencia al overbooking y a la necesidad de tomar decisiones. Llama la atención que los últimos fichajes del club azulgrana, todavía no oficializados (Jorge Salinas y Josué Caicedo) sean laterales.

Kounde se atasca y abre el abanico por la derecha

Por la derecha no había habido discusión las últimas temporadas, pues Jules Kounde, pese a no ser la de lateral su posición natural, se había convertido en el amo y señor del carril diestro. Pero el francés arrancó la temporada con una irregularidad y errores que no se le habían apreciado antes (al menos, en número) y Hansi Flick buscó alternativas hasta encontraren la polivalencia de Eric Garcia una solución.

En el mercado invernal, la dirección deportiva se decidió por el regreso de Joao Cancelo, como cedido por el Al-Hilal. El portugués ha convencido tanto, en una versión más asentada, que el club está decidido a comprarlo y solo las pretensiones de los árabes impiden que ya esté de vuelta. Pero, curiosamente, donde se ha 'destapado' con el técnico alemán ha sido por la izquierda, a pierna cambiada.

Joao Cancelo celebra su gol ante el Betis / AFP7 vía Europa Press

A todo ello hay que sumar que Ronald Araujo también puede ocupar el lateral diestro y en menor medida, Marc Casadó, al que Flick nunca lo ha visto ahí, como sí lo hizo Xavi Hernández.

Héctor Fort, cuya posición natural es la de lateral derecho, vuelve tras cumplir cesión en el Elche jugando más como carrilero con Eder Sarabia y del filial subió con fuerza Xavi Espart, a quien Flick podría darle más minutos, pues le gusta. Y en la recámara, un Landry Farré con mucha proyección que se vio encallada momentáneamente por una lesión de rodilla.

Landry Farre renueva con el FC Barcelona por tres temporadas / FC BARCELONA

Así, jugadores que puedan jugar de lateral derecho encontramos: Jules Kounde, Eric Garcia, Ronald Araujo, Marc Casadó, Héctor Fort, Xavi Espart y Landry Farré. Ocho sin contar a Joao Cancelo, que iría por la izquierda.

Refuerzos por la izquierda a la espera de Joao Cancelo

El lateral izquierdo del FC Barcelona llevaba el nombre de Alejandro Balde hasta que el barcelonés bajó su rendimiento esta campaña (con dos pequeñas lesiones musculares por medio) y Flick empezó a contar plenamente con Gerard Martín. Hasta que Joao Cancelo apareció, rindió a pierna cambiada y permitió al entrenador germano desplazar al de Sant Andreu de la Barca al eje de la defensa y formar una pareja ya muy consolidada con Pau Cubarsí.

Si vuelve Cancelo, como es la intención, habrá que aligerar el overbooking, pues el club ha fichado a Jorge Salinas (que también puede hacer de central) con la idea de que el cántabro sea del primer equipo y para el filial se ha decidido por Josué Caicedo, que apunta, por sus características a ser seguido muy de cerca por Hansi Flick y su staff. El ecuatoriano, de 18 años, puede partir en el lateral y ocupar toda el carril gracias a sus privilegiadas condiciones físicas.

Los más perjudicados por todo ello podrían ser los laterales zurdos del filial en busca de un ascensor que va muy cargado. Sobre todo para Jofre Torrents, que pasó a tener dinámica con Hansi Flick y a hacerlo muy bien hasta que una lesión, de tobillo, cortó su progresión y no pudo volver a jugar esta campaña. Ante este panorama, la cesión se presenta como una opción a tener en cuenta.

Igual le puede pasar al ghanés David Oduro, al que se antoja complicado verle una temporada más en Segunda RFEF con el Barça Atlètic. Por último está el caso de Patricio Pacífico, que ya había asomado la cabeza en el primer equipo y estaba jugando de lateral izquierdo con Belletti antes de sufrir una lesión del cruzado anterior de la rodilla que no permitirá su regreso hasta entrada la nueva temporada.

Patricio Pacífico cayó lesionado / x

Así, jugadores que puedan jugar de lateral izquierdo encontramos: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Gerard Martín, Jorge Salinas, Josué Caicedo, Jofre Torrents, David Oduro y Patricio Pacífico.