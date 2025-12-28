Otamendi, descartado por el Barça como solución para el central

El Barça afronta el mercado de invierno con una realidad incómoda en el eje de la defensa. La grave lesión de Andreas Christensen, que le ha dejado fuera de combate para los próximos cuatro meses -podría estar fuera lo que resta de temporada-, y la ausencia de Ronald Araujo, apartado de los terrenos de juego desde finales de noviembre por un proceso vinculado a su salud mental, han reducido al mínimo las alternativas de Hansi Flick en una posición clave.

Desde la derrota en Londres ante el Chelsea —último partido de Araujo antes de parar—, el técnico alemán ha tirado de soluciones internas. En los últimos siete encuentros de LaLiga y Champions League, la pareja de centrales titular ha sido Pau Cubarsí y Gerard Martín. El de Esplugues, reconvertido definitivamente a central, ha respondido con fiabilidad y continuidad, pero el club es consciente de que la temporada es larga y que el margen de error en esa zona es mínimo.

No hay interés del Barça

En este contexto han aparecido nombres en la agenda mediática, y uno de los más repetidos ha sido el de Nico Otamendi. Sin embargo, desde Portugal se encargaron rápidamente de enfriar cualquier especulación. Según informó CNN Portugal, el FC Barcelona no se ha interesado en ningún momento por el central argentino del Benfica. No ha habido contactos, ni oferta, ni existe intención alguna de que se produzcan movimientos en esa dirección.

El propio entorno del club lisboeta transmitió tranquilidad absoluta. Otamendi, de 37 años, tiene contrato en vigor hasta final de temporada y el Benfica no contempla su salida. En la misma línea se expresó José Mourinho, restando importancia a los rumores y asegurando que nadie en el club le ha trasladado preocupación alguna por una posible marcha del internacional argentino.

"No tengo miedo en absoluto. Ni el presidente, ni Mário Branco, ni Simão Sabrosa, nadie me ha dicho nada sobre la salida de Otamendi. No tengo por qué preocuparme ", declaró el luso en rueda de prensa.

José Mourinho, entrenador del Benfica / EFE

El Barça, por tanto, sigue valorando escenarios, pero sin urgencias ni operaciones que no encajen ni deportiva ni económicamente. La prioridad es no comprometer el futuro con fichajes de corto recorrido, especialmente en un mercado condicionado por el ‘fair play’ y por la necesidad de encajar cualquier refuerzo dentro de los márgenes salariales disponibles, con la posibilidad de usar el salario de Christensen cuando la Comisión médica de LaLiga confirme que su baja es de larga duración.

A día de hoy, Flick confía en Cubarsí y Gerard Martín como base defensiva, con Eric Garcia como alternativa si no le necesita, como en estos últimos partidos, de titular en el centro del campo a la espera de que De Jong recupere su mejor nivel y Marc Bernal siga sumando carga de minutos.