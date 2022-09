El ostracismo de la perla a la que el Barça le ofreció un contrato de 10 años

El club le envió un poster de Ronaldinho para convencer a John Bostock, pero el Tottenham le acabó fichando “Cuando tenía 14 años, el Barcelona me ofreció un contrato de 10 años", decía John, que ha rescindido con el Doncaster Rovers tras bajar a la cuarta división inglesa

Hay muchos futbolistas que esperan tener una carrera profesional larga y prolífera, y pocos lo consiguen. Algunos, como John Bostock, lo tuvieron a tocar, pero acabaron lejos de la élite.

El del futbolista inglés es un caso curioso, y es que cuando tenía 14 años pudo fichar por el FC Barcelona, que le había ofrecido un contrato de... ¡10 años!“Cuando tenía 14 años, el Barcelona me ofreció un contrato de 10 años. Ronaldinho era mi jugador favorito en ese momento, así que me enviaron un cartel firmado por él. Decía: ‘Para John, de Ronaldinho'. Todavía lo tengo en mi casa en Londres”, confesó en unas declaraciones concedidas a la BBC y recogidas por AS. Según él mismo, el acuerdo no se acabó cerrando por sus padres, que quisieron que siguiera su carrera en Londres.

"Digas el club que digas, había interés. Barça, Real Madrid, Inter Milan, Manchester United, Chelsea, Liverpool, etc., los mejores del fútbol europeo", añadía.

En ese momento, John jugaba en las categorías inferiores del Crystal Palace y acabó fichando por el Tottenham en 2008 por dos millones de euros. En cinco años, no llegó a debutar con el primer equipo, hasta que le dejaron ir en 2013.

"Mi familia y mi agente pensaron que lo mejor para mí era ir al Tottenham. El plan, la configuración, los jugadores con los que entrenaría. Pensaron que sería lo mejor para mi desarrollo. Si soy honesto, realmente no tenía voz. Tenía 15 años, vi papel sobre la mesa y me dijeron que lo firmara", concluía. "Quizás el gran arrepentimiento no fue ni siquiera unirse al Barcelona, sino dejar el Palace".

Ahora, Bostock tiene 30 años y acaba de rescindir contrato con el Doncaster Rovers, que este verano ha descendido a la cuarta división inglesa, la League Two.El centrocampista es nacionalizado con Trinidad y Tobago, aunque no debutó con la absoluta y jugó partidos con las categorías inferiores de la selección inglesa.En su carrera, Bostock ha jugado en Inglaterra, Canadá, Bélgica, Francia o Turquía, defendiendo la camiseta de hasta 14 equipos. Ahora agente libre, tiene que buscar un nuevo destino.

“Desde que tengo memoria quería ser el mejor jugador del mundo y ganar el Balón de Oro", decía en la misma entrevista. “Vi a Ronaldinho ganar estos trofeos y pensé que quería ser él. Puse mi identidad en eso y pensé que si no lo lograba, sería un fracaso”.