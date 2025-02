El ostracismo de Ansu Fati: otra vez desconvocado

El FC Barcelona disputa esta noche (21:30 horas) los cuartos de final de a Copa contra el Valencia en Mestalla. El club blaugrana ha dado a conocer la convocatoria para este encuentro en la que destaca el regreso de Dani Olmo, ya con el alta médica, pero vuelve a estar ausente Ansu Fati, que es baja por decisión técnica. Otra vez.

Para este encuentro, al ser una competición que depende de la RFEF, el número máximo de jugadores que pueden ir convocados es de 22 plazas -aunque en rondas anteriores puede ser, incluso, más reducido-. Por lo tanto, con el regreso de Dani Olmo, Hansi Flick ya tenía a 23 futbolistas habituales disponibles y el descarte para viajar a Mestalla ha sido, nuevamente, el de Ansu Fati.

Hansi Flick sigue dejando claro que Ansu no entra en sus planes y continúa haciéndolo de forma explícita. Si bien ya ha demostrado que en igualdad de condiciones Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres están por delante de él, incluso también Pau Víctor. De hecho, en la Supercopa, el juvenil Toni Fernández pasó por delante de él.

"Para mí es muy importante ser honesto con los jugadores, con Ansu lo he sido. Hemos hablado de distintas opciones y él decidirá cómo se lo tomará. Si quiere quedarse está bien. Es un jugador de La Masia, criado aquí y lo cuidaremos al máximo. Lo queremos ver motivado. Es un profesional y nuestro trabajo es ayudarle a que crezca y mejorar. Puedo añadir que Ansu es muy profesional, centrado en el trabajo y me gusta ayudarlo. Se lesionó, pero tras la lesión no nos mostró su cien por cien. Y es una pena por él y por nosotros. No lo dio todo. Tiene que trabajar como todos y dar lo mejor. Es lo que queremos", apuntó el técnico blaugrana, recientemente, en una rueda de prensa.

La última opción

Ansu Fati tan solo se ha vestido de corto en 186 minutos en lo que llevamos de temporada, repartidos en ocho partidos (cuatro de Liga, tres de Champions y uno de Copa) y solo una titularidad. En diez de ellos se ha quedado en el banquillo sin saltar al verde, en doce ha estado lesionado y en cinco, descartado.

Es el cuarto futbolista menos utilizado por Flick y tan solo mejora los registros del lesionado Christensen (26') y de los canteranos Toni Fernández (9') y Andrés Cuenca (6'). En otras palabras, Ansu es el último recurso al que acude Flick en igualdad de condiciones. Sergi Domínguez (234'), incluso el lesionado de larga duración Marc Bernal (244') o Pau Víctor (259'), Héctor Fort (316') o Pablo Torre (373') están por delante de él.

Su contrato le vincula al FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2027, es decir, durante dos temporadas y media más. Una fecha que se vislumbra, a día de hoy, imposible de que acabe cumpliéndose. Aunque pueda parecer ya todo un veterano, Ansu tan solo tiene 22 años y es el octavo más joven de la primera plantilla blaugrana. Tiene muchos años de fútbol por delante, aunque ya no en el Barça