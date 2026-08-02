Osimhen sale al mercado: una operación muy complicada

Victor Osimhen podría ser el '9' más codiciado de las últimas semanas de mercado si, finalmente, tanto el Galatasaray como el propio jugador abren la puerta a una salida. Y todo indica que será así. 'Caughtoffside' asegura que el Tottenham ya ha lanzado una primera oferta por el delantero nigeriano, de unos 60 millones de euros, que no habría sido aceptada por el equipo turco. El Barça maneja desde hace semanas la información de que Osimhen podría salir por unos 75 millones de euros, pero su salario es descomunal. Cobra unos 15 millones de euros netos, más bonus y además posee la totalidad de sus derechos de imagen. La operación sería demasiado alta si no hay una rebaja de ficha, algo que el jugador nunca ha contemplado.

Osimhen ha demostrado siempre un bagaje goleador espectacular en todos los equipos profesionales que ha estado. En el Nápoles consiguió ser el máximo realizador del calcio durante algunos años, mientras que en el Galatasaray se ha reencontrado con su fútbol tras una época difícil para salir de Italia. Su carácter díscolo le hace un futbolista difícil dentro del vestuario y eso ha provocado que acabe jugando en el fútbol turco a pesar de ser un delantero 'top' mundial.

En los últimos días han corrido rumores de problemas fiscales entre el jugador y el Galatasaray y Osimhen habría renunciado a llevar la capitanía del equipo. Signos que podrían hablar de un posible cambio de aires. El Tottenham lleva semanas buscando un delantero centro de nivel y el nigeriano podría ser la figura que encaje en el proyecto, aunque si sale al mercado es probable que haya más equipos que se lancen a por él.

De hecho, el Atlético de Madrid realizó una consulta, pero también se echaron atrás por el salario del futbolista y en el Barça, en principio, no se contempla esta posibilidad a pesar de reconocer de que se trata de un futbolista de primerísimo nivel. Habrá que ver lo que sucede en los próximos días y si, finalmente, el nigeriano acepta marcharse ya que se encontraba a gusto jugando en Turquía estos dos últimos años.

Lo que queda claro es que Osimhen no saldría hacia Italia, ya que tiene una cláusula en su contrato que dificulta la venta a un club del Calcio. El Galatasaray debería indemnizar con 70 millones de euros al Nápoles si eso se produce, por lo que su destino podría estar en Inglaterra o en España. A sus 27 años, Osimhen es una auténtica bomba ofensiva si se le sabe llevar bien, ya que va sobrado de fuerza y calidad. Una opción más para la delantera.