Osimhen, ¿el delantero que puede desbloquear el fichaje de Julián Álvarez?

Cada día parece más claro que Victor Osimhen quiere dar por finalizada su etapa en el Galatsaray. SPORT ya explicó hace unos días que el delanyero nigeriano está en el mercado y que el Barça conoce toda la información sobre una posible información con el goleador. El Atlético de Madrid habría también recibido el ofrecimiento de este futbolista a través de sus agentes, tal y como ha informado el periodista Rubén Uría, pero por ahora no se han dado movimientos ya que su fichaje solo sería posible si sale alguno de los atacantes del club y el Atlético se mantiene firme en su intención de retener a Julián Álvarez en el equipo. En su momento, en el Barça ya deslizaron que el club colchonero bloqueaba el traspaso de Julián ante la dificultad de encontrar un recambio de garantías y Osimhen, sin duda, lo sería.

El ofrecimiento, al igual que sucedió en el Barça, deja clarala predisposición de Osimhen para jugar en el fútbol español y también revela la complejidad de la operación. Según fuentes conocedoras de la situación del delantero nigeriano, el problema no estaría tanto en el traspaso -por unos 75 millones de euros podría salir- sino en el salario del futbolista. Osimhen está cobrando unos 17 millones de euros netos en el Galatasaray, una cifra demasiado abultada para cualquier club y, sobre todo, para el Atlético. Su contrato, además, tiene cláusulas especiales sobre sus derechos de imagen, que mantiene al cien por cien el futbolista, que complican aún mucho más las cosas.

Lo que sí es cierto es que Osimhen es un delantero que gusta en el Atlético y, especialmente, a Diego Simeone, ya que su juego se adaptaría a la perfección al estilo del Atlético de Madrid, incluso mucho mejor que Julián Álvarez. Osimhen, además, tiene una muy buena relación con el extremo colchonero Ademola Lookman, que se ha convertido en uno de los referentes del equipo colchonero desde que llegó el pasado mes de enero procedente del Atalanta.

La idea del Atlético es no realizar ningún movimiento más en la delantera manteniendo a Sorloth y Julián Álvarez, a pesar de que la situación del argentino puede calentarse a medida que se acerque la fecha de su reincorporación al equipo colchonero. La opción Osimhen sería un recurso válido para el equipo en el caso de que se abriese la oportunidad de negociar la salida del delantero argentino hacia el Barça. El club blaugrana tiene previsto reunirse con el agente de Julián para avanzar en el asunto y no dan nada por perdido. Si el argentino se pone muy duro en los próximos días, podría pasar de todo...y el Atlético tiene a Osimhen encima de la mesa.