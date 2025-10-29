Óscar Ureña, el nuevo 'killer' de Belletti en el Barça Atlètic

Óscar Ureña es de aquellos futbolistas a quienes, por nivel, se les queda 'pequeña' la Segunda RFEF. De hecho, a buen seguro que estaría jugando en una categoría superior si no hubiera sido por las lesiones que le llevaron a jugar solo 8 partidos la temporada pasada. Para el de Figueres, esta campaña ha sido como empezar de cero. Y ha logrado resurgir hasta el punto de convertirse en una de las piezas más importantes del Barça Atlètic. Para Juliano Belletti, es un lujo dentro de un filial tan joven, prácticamente juvenil, contar con un futbolista de la calidad y la experiencia del hispano-dominicano. El pasado fin de semana, las circunstancias (lesiones de Òscar Gistau y de Víctor Barberá) llevaron al técnico brasileño a mover a Ureña de su habitual posición en el extremo y ubicarlo de improvisado '9' del equipo. En un partido difícil, pues el filial lo jugó casi entero con un futbolista menos, el ex de Girona, Cartagena y Leganés rescató un punto para los azulgranas gracias a dos goles, el primero al rematar un centro de Dani Rodríguez, y el segundo, tras una buena acción personal.

El trío arbitral del Barça Atlètic - Poblense, junto a los capitanes de ambos equipos. / FC BARCELONA

A Óscar Ureña ya le tocaba sentirse protagonista. Su buen momento en el Barça Atlètic ha venido acompañado de su primera internacionalidad con la selección absoluta de la República Dominicana. Una gran noticia para el futbolista, que pudo defender la camiseta del país de su padre el pasado 10 de octubre en un amistoso contra la Uruguay de Marcelo Bielsa en Malasia, con victoria celeste por 1-0. Ureña sumó 64 minutos como titular en la selección dirigida por Marcelo Neveleff.

Oscar Ureña, nuevo jugador del Barça Atlètic / FCB

Añade el '9' a su polivalencia

Ureña está muy implicado en el Barça Atlètic, consciente de que, con 22 años y tras haber pasado por varios equipos de nivel, es de gran ayuda para el joven vestuario azulgrana. Donde mejor se desenvuelve es la banda, pues donde el de Figueres explota mejor su velocidad y su regate, pero tampoco le es extraña la mediapunta, donde ha jugado muchas veces. No lo había hecho nunca como delantero centro y su debut como 'killer' ante el Poblense no pudo ser más brillante. Sin duda, la polivalencia, ahora sí, en todas las posiciones de ataque, es uno de sus sellos más distintivos.

El buen momento de Óscar Ureña es un premio a su profesionalidad y constancia, pues el sueño del futbolista azulgrana es triunfar en la élite. Termina contrato el p´roximo 30 de junio y su futuro es incierto. Varios equipos ya estuvieron muy atentos antes de lesionarse y seguero que, si continúa a este nivel, volverán a la carga en el mercado invernal.