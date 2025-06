Óscar López: "Lamine acabará jugando donde le apetezca"

Fueron 50 minutos charlando de fútbol. El tiempo pasa volando cuando Óscar López transmite con pasión sus experiencias en la cantera del Barça. Después de haber sido una promesa y una realidad como jugador de La Masia volvió a la cantera blaugrana para ejercer de formador con mayúsculas.

Cuando comprueba el nivel de Lamine, Cubarsí, Casadó o Fermín, Óscar sonríe con la satisfacción de haber contribuido al crecimiento de estos chicos. Ahora le toca saltar al fútbol profesional. El club que lo contrate ganará un profesional preparado para asumir grandes retos. Así fue la charla que mantuvimos con el último entrenador en la cantera de Lamine o Cubarsí.

¿Un año sin banquillos cómo se lleva?

Se echa mucho de menos. Ser entrenador es vocacional y lo necesito en el día a día. Lo he visto desde una perspectiva diferente, más alejada, pero he ido presencialmente a muchos entrenamientos y he podido hablar con entrenadores de alto nivel. He hecho análisis en casa con diferentes plataformas aunque necesito estar en el césped. No ha sido un año de relax. La temporada pasada no hubo tiempo para encontrar un banquillo que me gustara. Este año me he podido formar más para iniciar una nueva etapa en el fútbol profesional. Es un mundo complejo porque hay pocos banquillos pero como me pasó cuando era futbolista, picaré mucha piedra para llegar.

¿Cuál es el proyecto con el que sueñas?

No hay un sitio concreto. Necesito un proyecto en el que desarrollar mi idea. Hay muchos aspectos de un entrenador no solo sus conceptos futbolísticos, también es importante la gestión con la directiva, con la afición e incluso con la prensa.

El entrenador del Juvenil A del Barça, Óscar López en el partido contra el Shakhtar / Dani Barbeito

En cuanto a lo futbolístico, creo en el juego asociativo y mi manera de defenderme es con el balón aunque no soy un purista. Creo que es fundamental interpretar el juego. A los jugadores hay que facilitarles las cosas para llegar al éxito. Si empiezas con un equipo desde el principio de la pretemporada tienes más tiempo para plasmar tus ideas.

¿Qué entrenador te ha marcado más?

En el fútbol base Joan Vilà fue un referente y un maestro para interiorizar conceptos básicos del juego. Todos los entrenadores que he tenido me han aportado aspectos importantes. Quizá uno me aportó en la gestión de vestuario y otro más en lo táctico. De los actuales entrenadores me fijo especialmente en Luis Enrique. Siempre ha sido un referente; en el Barça le dio al equipo un puntito más de verticalidad sin dejar atrás el estilo asociativo.

Óscar López junto a Frank Rijkaard durante su etapa en el FC Barcelona / ZOLTAN CZIBOR

Es algo que hemos visto esta temporada con Flick, el hecho de ser un poco más verticales. Si hay que chutar más desde fuera del área se hace y esto me gusta. Me gusta de Luis Enrique cómo protege al grupo de la prensa. Me encanta cómo transmite sus ideas a los jugadores. De Flick también me gustan muchas cosas; por ejemplo, cómo gestiona a la plantilla. Creo que es muy complejo gestionar los egos. Gestionar a jugadores como Lewandowski o Raphinha y a la vez apostar y orientar a los jóvenes es para sacarse el sombrero.

¿Hansi Flick le ha dado al Barça un punto más de ritmo y de riesgo?

Flick es un entrenador muy inteligente que sabe jugar con sus armas. Él es consciente de que con el VAR se puede arriesgar con el fuera de juego.

Óscar López visitó la redacción de Sport para hablar de su paso por el Juvenil A del Barça / Javier Ferrándiz

En Primera RFEF sería mucho más complejo. Él sabía que tenía jóvenes de gran proyección y veteranos contrastados y los ha sabido conjugar. También creo que también ha encontrado el punto de suerte necesario que necesita un equipo campeón.

El último entrenador de Cubarsí y Lamine antes de saltar a la élite fuiste tú. ¿Cómo estás viendo el 'boom' de Lamine?

No me sorprende su juego pero sí la capacidad de Lamine para adaptarse al mundo del fútbol profesional. Es muy difícil llegar pero para Lamine ha sido un proceso tan rápido que lo ha llevado con total naturalidad como si estuviera en el patio del colegio. Lo que le vemos hacer ahora ya lo veíamos en el Juvenil A pero lógicamente tenía menos repercusión. Era capaz de resolverte un partido con dos pases o un remate a la escuadra.

Óscar López fue manteado por sus jugadores después de ganar la DH Juvenil 22-23 / FCB

En Lamine siempre vi una respuesta impropia de su edad porque aunque se llevara una bronca o un aviso de un compañero él tenía la personalidad para volver a repetir una acción o una jugada en la que tenía confianza. Esa personalidad no es nada habitual. A eso hay que sumarle su técnica privilegiada y la capacidad para ejecutarlo todo a la máxima velocidad. Tácticamente es un chico muy ordenado, mentalmente es un privilegiado y de verdad que no me extraña que digan que puede ser el nuevo Messi o Maradona. Lamine es un privilegiado.

¿Los elogios que está recibiendo Lamine y el nivel que está apuntando los podías imaginar cuando lo entrenabas en el Juvenil A?

No se me pasó por la cabeza que pudiera ser el mejor del mundo pero sí que se me pasaba por la cabeza las dificultades que podría tener en el caso de ser llamado por Xavi. Yo en ese momento pensaba en lo que le podría ayudar para adaptarse al ascenso al primer equipo en diferentes cuestiones.

Lamine Yamal con óscar López, en la primavera del 2023 / Foto personal de Óscar López

Lamine es increíble en lo técnico y sus decisiones son buenas aunque en ocasiones no sean lógicas y es por ello que me centré en mejorar su aspecto mental. Aspectos más anímicos como que no le afecte fallar un gol o recibir las críticas y me centré en mejorar su fortaleza y equilibrio psicológico.

¿Puede seguir mejorando en lo futbolístico Lamine Yamal?

Está dando un nivel muy alto. No es un robot ni una máquina y los rivales se están viendo superados por un chaval de 17 años. Todo ello me hace pensar en que Lamine no tiene techo.

Por las condiciones que tiene Lamine creo que aún podría tener más participación. Es cierto que los compañeros creen en él y le suministran mucho balón, pero todavía podría recibir más balones. También creo que podría minimizar las pérdidas de balón tontas. Esto se lo comentaba a menudo.

¿Lo ves a medio plazo dejando la banda y jugando más por dentro?

Al final acabará jugando donde le apetezca ya que si él ve que una posición les es idónea acabará allí. A mí personalmente los mejores jugadores me gusta verlos cerca del área. La posición de mediapunta creo que sería muy buena para él. Aunque si él no se encuentra cómodo y cree que necesita recibir en la banda para controlar y encarar a los rivales puede ser positivo para él seguir allí.

Óscar López ganó dos ligas y una copa de campeones en sus tres años como entrenador del Juvenil A / Javier Ferrándiz

Para mí el crack del equipo tiene que estar muy cerca del área ya que es allí donde se deciden los partidos. Es curioso porque en el club me pedían al principio que lo situara de extremo izquierdo y tuve un enfrentamiento con el club porque yo creía que su mejor ubicación no era en la izquierda. Cuando tuvo continuidad a pierna cambiada dio un paso de gigante en su rendimiento. De '7' entrando por dentro e interpretando cuándo ir al espacio son acciones en las que se muestra su inteligencia.

¿La flexibilidad es clave para ser un buen entrenador?

Como entrenador tú puedes tener tus ideas preconcebidas y pensar qué es lo que quieres para tus extremos o interiores, pero luego te encuentras con jugadores que tienen sus preferencias y se encuentran más cómodos de una manera u otra. Esto hay que saberlo gestionar. Lamine es un caso perfecto.

El caso de Cubarsí es también curioso. ¿Podríamos prever su rendimiento cuando lo entrenaste en el Juvenil A?

Hay posiciones en el campo que requieren de experiencia y tiempo. Cubarsí juega de central en el fútbol profesional como si llevara una década allí. Sabe filtrar balones y tiene un temple espectacular. A nivel ofensivo es muy bueno y eso es perfecto para un equipo dominador como el Barça pero es que a nivel defensivo también es muy bueno. Sabe ir al choque y plantarle cara un rival mucho más alto y potente.

Óscar López, con su discípulo Pau Cubarsí / Foto personal de Óscar López

Sabe ocupar espacios de manera espectacular y eso le permite llegar antes al balón. A Piqué también le pasaba que no necesitaba ser muy rápido para llegar antes que los rivales.

Me hablas de Piqué y de Cubarsí. Son dos buenos ejemplos de que en La Masia también crecen defensas preparados para la élite.

Claro. Para el Barça es importante tener jugadores de nivel en todas las demarcaciones. Es muy importante que los defensas sepan defender y también aportar otros aspectos. Es como los porteros con el juego de pies. Los rivales se cierran atrás y es muy importante que los defensas sean técnicos y sepan interpretar el hombre libre, pero a la vez hay que dominar cómo cortar las contras y cómo ejecutar los repliegues defensivos. Todo es importante para que un defensa sea completo.

¿Hemos hablado de Lamine y de Cubarsí pero qué me puedes contar de Marc Casadó?

Marc Casadó es un fanático del Barça. Es un gran aficionado del club como pasa con muchos otros jugadores de la cantera. El sentimiento de pertenencia a un club es fundamental. Puedes fichar buenos jugadores pero cuando el nivel es similar quédate con los de la casa porque ellos te dan un extra especial. Con menos dinero los de la cantera están encantados y te ofrecen algo más en el campo y fuera de él.

Casadó es un ejemplo perfecto de esto que estamos hablando. En el Juvenil A le vi preocuparse mucho de derrotas que sufríamos porque entendía que no eran buenas para que se pudiera dar el ascenso deseado al primer equipo. De las derrotas siempre se aprende, pero siempre digo que veo a Casadó como un futuro capitán del Barça.

Óscar López dirigió a Marc Casadó durante tres temporadas / FCB

¿Lo ves volviendo a ganarse una plaza de titular?

La competitividad sana en las posiciones es algo muy positivo. De Jong ha dado un paso adelante importante en parte por el nivel que ofreció Casadó y que le hizo ponerse las pilas. Y esta competitividad sana lo que acaba produciendo es que el equipo mejore. Si los jugadores lo entienden bien y 'muerden' para ser titulares el equipo sale ganando. Ahora a Casadó le toca darle la vuelta. De Jong está en la situación de Casadó de hace unos meses y Marc va a apretar los dientes.

Siguiendo con esta idea, un ejemplo de ello es Fermín López

Fermín siempre rinde. Rinde de manera espectacular ahora que el físico le acompaña y lo hacía hace tres años cuando tenía menos físico y le costaba mucho. Su handicap físico le ha hecho que haya trabajado de manera única la resilencia y muchos detalles futbolísticos como los perfiles y otros aspectos técnicos como jugar a uno o más toques, el chut y mil cosas más.

Este es el momento en que Fermín firmó su primer contrato profesional con el Barça para saltar del Cadete A al Juvenil B / FCB

Saber asociarse y utilizar el cuerpo actual lo explota juegue diez minutos o sea titular. Aunque a veces parece que esté enfadado, esta es su manera de ser y de concentrarse para rendir.

Vamos con nombres de futuro. Jugadores que pueden saltar en breve al primer equipo...

Antes de analizar nombres concretos de futuro déjame decirte que lo que creo importante es que el club siga creyendo en la cantera. Ahora que seguramente va a mejorar la economía, sería un error tirar la casa por la ventana y empezar a fichar. ¿Qué es lo que nos ha ido bien? Apostar por la cantera. Ellos han demostrado con hechos y títulos que han sacado adelante el club y por tanto hay que seguir apostando por ellos.

Voy con nombres ¿Ves a Dani Rodríguez en el primer equipo?

Es un jugador con posibilidades y con mucho talento. Es un futbolista muy difícil de defender. Tiene un arranque casi imparable, es muy habilidoso, sabe regatear muy bien. Si se le da ciertos aspectos que le ayuden a regatear cuando toca y sabe pulir algunos detalles puede rendir muy bien. Dani se tiene que adaptar al entrenador y sabiendo que está Lamine tiene que seguir los pasos de Raphinha y pensar que lo mejor es jugar por la izquierda porque en la otra banda está el mejor. Dani tendrá que ser inteligente e interpretarlo bien. A él le gusta jugar a pierna cambiada pero ya ha demostrado que en la izquierda rinde también a un alto nivel.

Otro zurdo que gusta a Hansi Flick: Toni Fernández

Toni es un jugador muy inteligente que domina muchos aspectos del juego. Además de su gran técnica y cualidades futbolísticas, me quedo con su capacidad en el vestuario para congeniar con los técnicos y jugadores. Su carácter es espectacular y me recuerda en eso a Marc Casadó. Tiene un recorrido espectacular en el Barça.

Toni Fernández y Hansi Flick, en la pasada pretemporada / SPORT

¿Ves a Jofre Torrents con posibilidades de triunfar en el primer equipo?

A Jofre le veo como una mezcla de Gerard Martín y Balde. Tiene las condiciones defensivas de Gerard y las ofensivas de Balde. Es un lateral izquierdo con capacidad para llegar, aparecer, driblar y chutar. Tiene virtudes para llegar a jugar en el primer equipo en un futuro inmediato.

¿Cuál es tu visión personal sobre otro jugador precoz como Guille Fernández?

Guille es un jugador que me recuerda a Kovacic y Frenkie De Jong. Son jugadores perfectos para romper líneas desde atrás. Es un jugador con una gran capacidad para conducir. Esto provoca que los compañeros tengan que compensar este tipo de acciones ya que deja posiciones descompensadas. Si el equipo sabe compensarlo es un jugador importante por su fuerza, potencia y gran competitividad. Además tiene gol y puede jugar de falso extremo o interior de largo recorrido.

Hansi Flick confía en la calidad y proyección de Guille Fernández / Javier Ferrándiz

Otro jugador que realizó la pretemporada con el primer equipo es Quim Junyent....

Quim es un fuera de serie. Es un interior técnico, intenso, competitivo y sabe interpretar muy bien el juego. Algún aspecto mejorable en su juego es que a veces le cuesta tener un punto más de pausa. Es muy intenso en todas las acciones y a veces le falta tener un punto más de calma. Es un jugador de futuro.

Arnau Pradas ha explotado esta temporada

Lamine se adaptó en meses al primer equipo pero lo normal es lo de Arnau, que necesites más tiempo para adaptarte al fútbol profesional. Sus tres años como juvenil le han ido de maravilla para ir viendo poco a poco cómo hay que ir mejorando. Es un extremo al que le gusta jugar a pierna cambiada pero quizá tendrá que adaptarse a jugar de extremo izquierdo.

Arnau Pradas y Hugo Alba, en la Youth League / FCB

Hay dos jugadores que Flick ha podido verlos en los entrenamientos del primer equipo y Flick los puede convocar para la pretemporada. Son Juan Hernández y Dro.

Juan es un jugador tipo Fermín. En breve va a coger cuerpo y se va a hacer fuerte. En la Youth League la temporada pasada lo vi sufrir aunque es un futbolista muy técnico. Es un falso extremo. Si quieres un lateral muy largo es un jugador ideal para ocupar esta posición. Como en el caso de Pradas creo que necesita más tiempo para llegar al fútbol profesional.

A Dro lo tuve poco pero es sin duda un jugador muy bueno técnicamente que se ubica bien e interpreta el juego con inteligencia. Nunca se achica en los duelos. Creo que de interior o mediapunta va a rendir muy bien. Tiene mucho recorrido en el club ya que es un jugador muy técnico y a tener en cuenta.