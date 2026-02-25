Óscar López: "¿Dro? Pude formar a Lamine, Cubarsí o Fermín y son casos excepcionales, no todos pueden ir tan rápido"

Òscar López vivirá un partido muy especial. Desde finales del pasado año, entrena a un Castellón B al que ha relanzado y que este miércoles (17.30 horas) recibe al Barça Atlètic de Juliano Belletti, quien fue durante medio año el segundo de Oscar en el Juvenil A. El de Cerdanyola atendió a SPORT en la previa del partido.

Le van muy bien las cosas por Castellón...

"Sí, estamos en un buen momento. Desde que aterricé aquí, me he encontrado con futbolistas con hambre, predisposición, mucha ilusión por aterrizar en el mundo profesional y aquí lo tienen al alcance. En el primer equipo está Pablo (Hernández) que ha subido del filial y ellos lo saben”.

¿Cómo fue su fichaje?

“Ramon y Tomeu, director deportivo y secretario técnico, me pusieron muchas facilidades para decidirme y venir aquí. A mí es lo que me encanta entrenar, formar, ver toda la progresión y la mejora del equipo, Cerramos mi llegada en dos días, fue un entente muy rápido y estoy supercontento. Se están haciendo las cosas muy bien y con un gran recorrido por delante”.

¿Encuentra muchas diferencias entre entrenar al Castellón B o al Juvenil del Barça?

“La verdad es que no encuentro grandes diferencias. Es gestión de equipo, de staff. A nivel de categoría sí encuentro diferencias, la Segunda RFEF es dura, hay mucho duelo directo, segunda jugada. Te tienes que hacer fuerte, madurar, o los rivales te pasan por encima”.

¿Qué Castellón B se encontrará el Barça Atlètic?

“A un equipo con mucha ilusión de medirse a un rival importante. Somos un equipo muy bien plantado en el terreno de juego, somos valientes, atrevidos y queremos dominar el juego. Por descontado que habrá momentos que sufriremos., los jugadores del Barça tienen mucha calidad, interpretan muy bien todas las facetas del juego y tendremos que estar con mil ojos, pero estoy convencido de que pondremos las cosas muy difíciles y lo tiraremos adelante. Le podemos toser a cualquiera”.

¿Le extraña ver al filial del Barça en una cuarta categoría?

“Cuando yo era jugador llegué a estar en Segunda A y el Barça C, en Segunda B. Yo siempre opino igual, cuanta menos distancia haya entre filial y primer equipo es mucho mejor el paso previo para la adaptación del jugador al primer equipo”.

¿Qué jugadores destacaría del Barça Atlètic?

“Tienen muchos jugadores con muchas condiciones, con los que yo he trabajado con ellos en etapa juvenil. Jofre, Brian Fariñas, Toni, Guille, Dani Rodríguez, Víctor Barberá... son jugadores elegidos”.

Óscar López forjó al crack Lamine Yamal / FCB

Por cierto, ¿qué pensó cuando Dro se fue del Barça?

“Que hoy en día todo se está acelerando mucho, muy deprisa. Mira, yo tuve la suerte de formar a Lamine, Fermín o Cubarsí, entre muchos otros, y son casos excepcionales. Al final, el jugador necesita un proceso, una adaptación, no todos pueden ir tan rápido".

El Barça Atlètic ha fichado muchísimo este invierno...

“Deduzco que también es por tanta lesión en el Barça Atlètic, condiciona bastante. Si se quiere subir, se han de tener efectivos”.

Desde la distancia, ¿se explica tantas lesiones?

“No encuentro una explicación a tanta lesión, deduzco que hay mucho partido, mucha exigencia, los jugadores están expuestos a mucha presión anímica y puede repercutir”.

¿Tiene ganas de reivindicarse ante el Barça tras su salida?

“No tengo este foco, estoy muy contento y quiero defender los colores del Castellón como un ‘orellut’ más porque en poco tiempo me han hecho sentir como en casa, estoy muy a gusto”.

Se reencontrará con Belletti...

“Sí, fue mi segundo seis meses en el Juvenil. Belletti tiene un futuro como entrenador muy bueno, es muy buen gestor, domina muy bien las situaciones de juego, no solo por el plus de haber sido jugador, sino por las ganas y las preguntas que siempre hacía. Ahora hace un mes y medio que no hemos podido hablar, pero seguimos manteniendo relación”.

¿Lo ve algún día en el primer equipo?

"¿Por qué no? Al final, Luis Enrique, Guardiola y entrenadores tan consagrados algún día comenzaron. Todo es tener el apoyo del club, y trabajar coco a codo con el director deportivo”.

Óscar López repasa algunos nombres propios del Barça / SPORT.es

¿Se cierra las puertas de volver algún día al Barça?

“Desde los 8 años a los 22 que jugué allí, fui el primer futbolista que pasó por todas las categorías del Barça, desde el alevín B al primer equipo. Tienes ese sentimiento, de haberlo vivido desde pequeño, pero cuando eres un profesional es un trabajo y tienes que trabajar donde estás. A mí lo que me gusta es el fútbol”.

¿Le dolió la salida?

“No, no me dolió la salida. Rafa Márquez todavía no había decidido marchar. Y yo quise ir al mundo profesional, o a un filial. Salió lo del Castellón y no me lo pensé dos veces”.