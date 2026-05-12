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Òscar Gistau, cada vez mejor y un puntal del próximo Barça Atlètic
El de Salou va recuperando sensaciones tras un año muy complicado con las lesiones y ya mira con esperanza a un próximo curso en el que debe ser una de las referencias del filial
Resiliencia y mucho trabajo psicológico y en gimnasio y césped. Òscar Gistau no ha vivido una temporada fácil. De hecho, no ha vivido unos últimos años fáciles. Una serie de lesiones que no le han permitido tener continuidad ni mostrar todo su talento. Pero que le han fortalecido mirando hacia el futuro.
Tras regresar a los entrenamientos con el Barça Atlètic hace ya unas cuantas semanas, el atacante ha sumado en este ‘rush’ final con el Juenil A azulgrana. Pudo celebrar el título de Liga y colaborar en el duelo final y decisivo con un ‘hattrick’ que representó también una liberación para él. El otro día, en Tenerife, entró en la segunda mitad y tuvo un par de oportunidades buenas para recortar distancias.
Una posición siempre complicada en La Masia
Pero lo importante es que va sintiéndose mejor, reconciliándose con el césped y la competición y es la mejor noticia pensando en una temporada que viene que será muy importante. En su último año de juvenil, el de Salou será uno de los líderes del próximo Barça Atlètic. Desde hace años, Gistau ha sido señalado como el mejor proyecto de ariete en la cantera azulgrana. Solo las lesiones han evitado que pudiera seguir con su evolución.
Con solo 15 años, Òscar Gistau ya había debutado y marcado con el Juvenil A. En la historia del fútbol base del Barça muy pocos han sido los ‘9’ tradicionales que han logrado ascender y triunfar en el primer equipo.
Triunfar en el Barça siendo '9'
Paco Clos es quizá el último canterano con el perfil de delantero centro tradicional que triunfó en el Barça. 'Rambo' Clos llegó a ser internacional, era un delantero más voluntarioso que vuirtuoso pero que se ganó la confianza de Terry Venables en los años 80. Superar esta maldición histórica sigue siendo un reto para un Gistau que está centrado en encontrar su punto de forma, tener regularidad e ir paso a paso.
El filial sufrirá un cambio de ciclo importante que también afectará de forma directa al ataque. Ni Barberá, ni Ureña ni Dani Rodríguez ni Aziz se espera que sigan en ese flanco ofensivo. El tarraconense seguirá, salvo sorpresa, y será uno de los hombres de peso en el vestuario y el césped.
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