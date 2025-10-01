Òscar Gistau apunta al quirófano

Golpe importante para el Barça Atlètic y para el equipo sub’19 azulgrana que disputa la Youth League. Apenas llevamos un mes de temporada, pero tanto Juliano Haus Belletti como Pol Planas han recibido muy malas noticias estos últimos días.

Según ha podido saber SPORT, Òscar Gistau probablemente tendrá que pasar por el quirófano. El delantero de Salou, una de las grandes promesas que se están cocinando en el prolífico fútbol base del Barça, se lesionó el pasado fin de semana.

Molestias en el derbi

Jugó la segunda mitad contra la UE Sant Andreu y acabó con molestias en la rodilla. Un dolor que no remitió al día siguiente y por el que tuvo que pasar pruebas en este inicio de semana. A expensas de una visita con el Doctor Monllau este jueves, que la semana anterior ya intervino a Gavi y Joan Garcia, todo apunta a que deberá ser intervenido por una fisura de menisco.

Veremos si el tiempo de baja se asemeja más al de Joan Garcia (4-6 semanas) o al de Gavi (4-5 meses). En cualquier caso, falta por dilucidar 100% si se apuesta por esta vía del quirófano y, en ese caso, qué encuentran en la zona afectada durante la mencionada artroscopia.

Gistau se había recuperado muy bien de la lesión que sufrió el curso pasado. En diciembre tuvo que ser operado del bíceps femoral por el especialista finlandés Lasse Lempainen (anteriormente ya se había roto el isquio de la pierna izquierda sin necesitar intervención).

Se perdió la segunda mitad del curso después de empezar como un tiro la temporada e incluso estar en dinámica del Barça Atlètic con 16 años. Tras un intenso trabajo de recuperación y completar una pretemporada de menos a más, el tarraconense estaba empezando a carburar. Gran doblete ante el Newcastle en Youth League y entrando con asiduidad en los planes de Belletti en la punta de lanza del filial.

Mentalizado para levantarse

Se trata de otra piedra importante en el camino del delantero, pero la idea es empezar cuanto antes la recuperación y mentalizarse para regresar más fuerte física y mentalmente. El destino le ha deparado estos dos reveses en forma de lesiones graves y ahora toca hacer otro reset. Falta por confirmarse 100% el tiempo de baja (el club debe hacer un comunicado los próximos días), pero el ariete ya está con la mente puesta en el regreso.