Òscar Garcia ficha por el Ajax de Jordi Cruyff

Òscar Garcia, ex jugador del FC Barcelona y ex técnico de Chivas, Brighton, Red Bull Salzburgo o Reims, suma un nuevo país a su largo currículum así como una nueva experiencia como entrenador. El Ajax es la nueva aventura que tendrá por delante el de Sabadell.

Jordi Cruyff, quien ya le llamó para ser entrenador para el Maccabi Tel Aviv cuando Jordi era director deportivo, vuelve a hacer lo propio al ser nombrado director deportivo del Ajax, aunque en esta ocasión con un rol diferente.

Mano a mano con Jordi Cruyff

Òscar llega para ser el entrenador en jefe del Jong Ajax, equipo sub23 del conjunto neerlandés, así como para ayudar a Jordi a mejorar las categorías inferiores del gigante holandés, por su amplia visión en lo referente a estos aspectos y por sus numerosas apuestas en las jóvenes promesas en los equipos en los que él ha estado.

Jordi Cruyff, nuevo director técnico del Ajax / Ajax

El Ajax ha visto en el técnico español una dilatada experiencia y con grandes casos de éxito en lo referente al talento joven, como el de Hugo Ekitike, Upamecano, Folarin Balogun o Gabri Veiga, para sumar a su entidad.

Jordi Cruyff, feliz por contar con él

“Oscar y yo nos conocemos bien. Y lo que es más importante, conozco su visión futbolística y entiendo su mentalidad. El Ajax Sub-23 se beneficiará enormemente de ello. Oscar es un entrenador experimentado que ha trabajado en numerosos países y competiciones, está familiarizado con diferentes culturas futbolísticas y ha ganado múltiples trofeos. Con el nombramiento de Oscar y sus asistentes, estamos poniendo el listón muy alto para el desarrollo de talento”, decía Jordi Cruyff con la firma de Òscar García Junyent por el Ajax.