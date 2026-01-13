Óscar García, exjugador del Barça, 'retrata' a Arbeloa: "Tácticamente no le llega ni a la suela de los zapatos a Xabi Alonso"

El relevo en el banquillo del Real Madrid ha venido acompañado de una de las críticas más feroces que se recuerdan. Óscar García Junyent, en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio, ha analizado la llegada de Álvaro Arbeloa como sustituto de Xabi Alonso. El técnico catalán cuestiona la capacidad táctica del nuevo entrenador blanco y los motivos de su ascenso.

El "clon" de Mourinho y el pulso con las estrellas

Óscar García sostiene que el nombramiento de Arbeloa responde más a una cuestión de perfil mediático y lealtad que a méritos deportivos. "Quiere ser como Mourinho y la única razón por la que está ahora siendo entrenador del Madrid es porque solo habla de Mourinho", sentenció de forma tajante.

Esta sintonía con la directiva plantea, según Óscar, un escenario de conflicto de poderes dentro del vestuario. "El presidente, por mucho que sea de su cuerda, veremos quién tira más. Para el presidente, ¿quién es más importante: Vinícius o Arbeloa?", se preguntó el exblaugrana, poniendo el foco en la gestión de los egos de la plantilla.

Un abismo táctico respecto a Xabi Alonso

La parte más dura del análisis llegó al comparar al técnico saliente con el entrante. Óscar García no ve en Arbeloa los recursos estratégicos que demostró el técnico de Tolosa: "Tácticamente, por lo poco que he visto al Castilla, no le llega ni a la suela de la zapato a Xabi Alonso". También se apuntó a comentar las relaciones del vestuario: "Se juntará mucho con los jugadores que no se llevaban bien con Xabi Alonso".

A pesar de reconocer que Arbeloa conoce perfectamente el entorno y "sabe cómo la afición quiere que juegue" el equipo, Óscar García se mostró escéptico sobre el éxito de la operación. Con la actual dinámica negativa del Madrid, el catalán advirtió que Arbeloa "ha de ser muy bueno para darle la vuelta".