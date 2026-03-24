Òscar Garcia, entrenador del Ajax: "Cada entrenamiento con Johan Cruyff era aprender una lección"

Más de una generación de jugadores quedó marcada de por vida por el hecho de tener el lujo de jugar a las órdenes de Johan Cruyff: muchos de aquellos jugadores son hoy entrenadores, por lo que el hilo conductor de esa manera de entender el fútbol sigue más vigente que nunca.

Es el caso de Òscar Garcia, quizá uno de los más emblemáticos: debutó con Cruyff, jugó a sus órdenes, años más tarde fue su ayudante en la selección catalana y ahora es el primer entrenador del Ajax de Amsterdam, la cuna de Cruyff. Una especie de círculo que se cierra.

Desde Amsterdam, Òscar tuvo el detalle de compartir con SPORT sus recuerdos de Johan Cruyff, en el décimo aniversario de su fallecimiento.

Una figura rompedora

"El primer recuerdo es de oír hablar a mi padre de él, de lo bueno que era como jugador, de lo diferente que era, de cómo cambió también la mentalidad, no solo del club, sino también de los catalanes".

"Johan tenía una manera de entrenar muy particular, muy diferente a todo lo que habíamos hecho antes. Era como que te daba siempre el porqué de las cosas, el porqué de un ejercicio; te decía el porqué pasaban esas cosas en el partido y, muchas veces, o la gran mayoría de veces, era porque antes de empezar el partido ya tenía una previsión de lo que podía pasar. Y en un 95% de las veces, pasaba".

"Tenía una manera de entender el fútbol muy diferente a lo que se estaba jugando en España y cambió al club por completo, de la manera de ver. Todos los equipos jugábamos igual en el fútbol base y su llegada se notó mucho".

"Como jugador, es lo que te decía: en los entrenos y en los partidos veías que era un avanzado a su tiempo, que era un genio. Las cosas que decía pasaban y, cuando se ponía con Charlie (Rexach) a jugar en los entrenamientos, en los juegos de posición, veías que habían sido jugadores de muy alto nivel".

"Me marcó porque fue el que me hizo debutar y aprendí muchísimo. Cada entrenamiento con Johan era como si aprendieras una lección, una cosa nueva y, si estabas atento y querías aprender; no es una casualidad que haya habido tantos entrenadores actuales que hayan sido jugadores suyos".

Johan Cruyff hizo historia en Wembley / Antoni Campaña

"Como entrenador es cuando tuve una relación más próxima. Si tenía alguna duda, le preguntaba. Hice de asistente en la selección catalana y, a partir de allí, tuve una relación mucho más cercana con él y con su mujer. También ya conocía a Jordi de que había jugado con él en el fútbol base y después en el primer equipo, pero sí que con Johan tuve más relación cuando empecé a ser entrenador".

"Su legado es que todo el mundo lo reconoce como no solo un grandísimo jugador, sino como un grandísimo entrenador. Y en el mundo del fútbol no es fácil ser un top de entrenador y un top de jugador, y él lo fue".

"Ahora que estoy en Ámsterdam, su significado es muy parecido a lo que significa para el Barça: una persona que cambió la manera de ver el fútbol, la manera de entenderlo, con una filosofía muy clara. Ha dejado muchos discípulos y será recordado siempre en la historia del fútbol como uno de los grandes entrenadores y de los grandes futbolistas que ha dado el mundo".