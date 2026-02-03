Òscar Garcia: Las anécdotas que vivió en un año con el revolucionario Benito Floro en el Albacete y su golazo al Real Madrid

Òscar Garcia Junyent, 52 años, se le removerán los recuerdos cuando este martes por la noche vea el Albacete-FC Barcelona de los cuartos de final de la Copa del Rey. En su caso, con 21 años, vivió un año increíble en el cuadro manchego como cedido. Fue una temporada 1994-95 de lujo que le sirvió para que Johan Cruyff lo recuperará para el Barça y hacer su sueño realidad de consolidarse en el primer equipo barcelonista.

Òscar destacó desde su llegada, aunque fue convulsa por la decisión de Luis Suárez Miramontes de dimitir tras la primera jornada. En la tercera, Benito Floro cogió al equipo en su segunda etapa en el Alba y llegó el 'boom' del de Sabadell en un partido ante el Real Madrid: "Se juntó que era su primer partido tras su paso por el Madrid, lo televisaba Canal+ y fue un encuentro bastante igualado. Sanchís marcó de rebote, era poco merecido para ellos y pudo empatar con un gol que después de 30 años la gente aún recuerda”.

El mejor gol de su carrera junto con uno “parecido en el Campo del Celta, con Ronaldo centrando desde fuera del área y rematando de forma parecida, estos dos fueron lo dos más espectaculares".

Picardía con Zalazar

El gol en el Belmonte ante el Real Madrid llegó tras un córner servido por el uruguayo José Luis Zalazar y rematado de volea por Òscar desde el límite del área a la escuadra. Una jugada que, curiosamente, no había sido ensayada.

“Floro hacía poco que había llegado y Zalazar, desde la pretemporada, me comentaba intentaría esta jugada si me veía en el borde del área, no estaba ni preparado, pero me vio solo y salió perfecto. Esta jugada la intentaban en la primera época de Benito Floro en el Albacete”, apunta el ex futbolista.

Un gol y una temporada que cambiaron su vida: “Significó mucho, nunca me hubiera imaginado que todavía hoy en día se hable de este gol. Y no solo me lo comenta gente de Albacete, sino de todos sitios".

Òscar Garcia ha vivido grandes experiencias en el mundo del fútbol / VALENTI ENRICH

Su experiencia en el 'queso mecánico' tuvo un impacto muy positivo en el mayor de la saga Garcia Junyent. “En el Albacete era la primera vez que salía de casa, con unas expectativas diferentes, no sabías que me encontraría, pero era un equipo que te formaban como una gran familia. Me llevaban a comer a su casa, había jugadores de la selección que conocía, también Albert Tomàs, que fue cedido por el Barça. Fue una experiencia que me sirvió para el futuro y me permitió volver al Barça".

Òscar salió "a buscarme la vida, uno no quiere marcharse nunca del Barça, aunque Johan me recomendó de hacerlo. Tengo el honor de ser de los pocos de la época que se fue cedido y volvió”.

"Hacíamos actividades como jugar a béisbol"

Durante ese año estuvo a las órdenes de un precursor como Benito Floro, un técnico revolucionario y con muchas peculiaridades. Òscar recuerda con cariño como Floro "sordeaba un poco de un oído y a veces no sabía si me escuchaba" y que le dio mucho como jugador.

"Fue el primer entrenador que implantó la figura del psicólogo, a veces cambiaba entrenamientos para hacer actividades, como jugar a béisbol, aprendí cosas, otras maneras de entrenar o, por ejemplo, dar mucha importancia a las acciones a balón parado", apunta.

Benito Floro cambió una metodología que aún perdura en la manera de entender los entrenamientos / BALLESTEROS / EFE

Òscar se fue con "la duda de no volver" en una etapa en la que "los 18 años de ahora eran los 21 de entonces" en cuanto a las opciones de subir al primer equipo. Ahora, en cambio, "la excepción es una norma" con jugadores como Lamine Yamal o Pau Cubarsí.

"¿Dro? Recomendaría a los jugadores no salir del Barça"

Ôscar Garcia valora ahora las decisiones con la perspectiva del tiempo y habló sobre el polémico 'caso Dro': “En este tipo de decisiones hay muchos factores... si la familia si lo necesita para asegurarse la vida, verse aquí en una quinta o sexta opción cuando en París quizá sea la tercera”, aunque tiene muy presente que "Dro ha dado el salto del Juvenil B al primer equipo saltándose dos categorías. Eso es que el entrenador le tiene mucha más confianza que a cualquiera, y entiendo que Flick esté decepcionado". En cualquier caso, si tuviera que dar un consejo "siempre recomendaría a los jugadores no salir del Barça".

Òscar Garcia pronto volverá a los banquillos / VALENTI ENRICH

En cualquier caso, Òscar verá el partido de este martes con emoción, aunque "me habría gustado un Albacete-Barça en la final. El Alba ya hizo una gran gesta eliminando al Madrid. El Barça estará avisado y con los ojos puestos en este partido”. De sus tiempos en La Mancha “aún guardo amigos, muchos futbolistas de la plantilla, no he perdido el vínculo".

Pronto volverá a los banquillos

A nivel personal, su deseo es continuar su carrera como entrenador: "Estamos valorando cosas y seré más selectivo de lo que había sido antes. Dentro de poco espero estar sobre el césped”.

Òscar Garcia ha vivido todo tipo de experiencias en el mundo del fútbol y de técnicos de todo tipo, desde el genial Johan Cruyff a un revolucionario Benito Floro que se tildó de excéntrico cuando el tiempo le ha dado la razón en muchas de sus maneras de entender el fútbol.