Oscar desvela cómo el Barça intentó ficharlo tras su fortuna en China: "Querían que jugara gratis"

Oscar dos Santos fue durante años uno de los centrocampistas más talentosos del fútbol europeo. Tras convertirse en una pieza importante del Chelsea y de la selección brasileña, sorprendió al panorama futbolístico en 2017 al aceptar una multimillonaria oferta del Shanghai Port, dejando atrás la élite con apenas 25 años para iniciar una nueva etapa en el fútbol chino.

Nueve temporadas después, el brasileño ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera en el podcast The Obi One, presentado por su excompañero John Obi Mikel. Durante la conversación explicó los motivos que le llevaron a instalarse en China durante ocho años, cómo gestionó la fortuna que ganó allí y también desveló una operación que pudo cambiar por completo su trayectoria.

Óscar, durante su etapa en China / EFE

Estuvo a punto de fichar por el Barça

Entre todas las confesiones, una sobresale por encima del resto. Oscar reveló que el FC Barcelona trató de incorporarlo en el mercado de invierno de 2022, en plena crisis económica del club blaugruna: "Cuando el Barcelona estaba atravesando problemas económicos, intentaron ficharme desde China para que jugara gratis durante seis meses".

El brasileño explicó que el acuerdo estuvo realmente cerca de concretarse, pero terminó frustrándose por una circunstancia totalmente ajena a él: "Todo dependía de que Umtiti se marchara... y no pudieron encontrarle un club a tiempo".

Finalmente, el Barça incorporó en ese mercado a Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré y Dani Alves; mientras que Oscar se quedó en el Shanghai Port hasta 2025 antes de regresar por una temporada al São Paulo, donde colgó las botas.

Una oferta imposible de rechazar

Oscar también recordó el momento en el que decidió abandonar el Chelsea para poner rumbo a China, una decisión que generó un enorme debate en el fútbol europeo: "Cuando recibí la oferta de China y vi el salario ofrecido, no pude dormir durante dos días".

Según explicó, fue su propia esposa quien terminó de convencerle de aceptar la propuesta: "Me dijo: 'Mañana, mientras juegas con la camiseta del Chelsea, tu pierna podría romperse'. Somos una familia brasileña numerosa... por eso acepté". El plan inicial, sin embargo, era muy distinto: "Cuando China hizo esa oferta loca, mi esposa dijo: 'Quedémonos solo dos años y luego regresemos a Europa'. Al final nos quedamos ocho".

Durante la entrevista, John Obi Mikel le preguntó si realmente había llegado a ganar alrededor de 150 millones de libras durante su etapa en el fútbol chino. La respuesta del brasileño sorprendió: "Deposité todo mi salario en una cuenta aparte y ni siquiera lo toqué una sola vez. Mi familia y yo vivimos únicamente con los bonos por partido, porque incluso esas cantidades ya eran enormes. No soy una persona ruidosa ni alguien que ame la fama. En China podía pasear tranquilamente con mis hijos por la calle y era realmente feliz".