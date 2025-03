Osasuna impugna el partido contra el Barça

Osasuna ha decidido impugnar el partido contra el FC Barcelona alegando alineación indebida por parte de los blaugranas al hacer jugar a Iñigo Martínez. Así ha anunciado el club navarro su decisión a través de un comunicado que ha emitido este mediodía.

"La entidad entiende que la participación del futbolista Iñigo Martínez en el encuentro de ayer ha vulnerado el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional", asegura Osasuna en su comunicado. Todo parece indicar que el caso tendrá poco recorrido y será el Comité de Competición el órgano que, tras estudiar el caso, tomará una decisión final al respecto.

La convocatoria con la selección

Iñigo Martínez fue convocado con la selección española para este último parón de selecciones, pero no llegó a ir convocado con la 'roja' por una parameniscitis interna en su rodilla derecha. De igual modo, ese mismo día también se comunicó la desconvocatoria de la selección española de los futbolistas Marc Casadó y Bryan Zaragoza por motivos médicos, siendo este último el único que se incorporó a la concentración de la selección española para ser evaluado por sus servicios médicos

Osasuna considera que "en cumplimiento con el citado Reglamento de la FIFA, ninguno de estos jugadores eran hábiles para participar en el encuentro que tuvo lugar ayer correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports al no cumplirse los plazos establecidos por el mismo". Desde Pamplona añaden que "este caso no puede acogerse a ninguna situación excepcional que haga no aplicable el Reglamento de la FIFA"; motivo por el cual el club "ha tomado la decisión de presentar un recurso por alineación indebida en defensa de sus derechos, de la limpieza de la competición y de la igualdad de todos sus participantes".

Un recurso complicado

En cualquier caso, parece poco probable que el recurso prospere. El Barça comunicó con mucha antelación la indisposición de Iñigo Martínez para acudir a la convocatoria a causa de sus problemas en la rodilla. De la Fuente dio la lista el 14 de marzo y el 17, tres días después, ya se sometía a pruebas y, al igual que Marc Casadó, se confirmaba su baja tras el partido contra el Atletico de Madrid.

De hecho, el defensa del Barça no se desplazó a Madrid para la concentración en Las Rozas ya que tanto el seleccionador, Luis de la Fuente, como los servicios médicos de la Federación, dieron por válidas las valoraciones y diagnósticos del club azulgrana.

Pero, además, España disputó su primer partido contra Países Bajos el jueves 20 de marzo, un duelo para el que Iñigo Martínez ya había sido desconvocado: eso implica que, en el peor de los casos, habrían transcurrido siete, y no cinco días, desde su disputa y la celebración del Barça-Osasuna, pues el defensa vasco ni tan siquiera se incorporó a la concentración, siendo sustituido por Huijsen; y, por supuesto, no estaba en la lista del España-Países-Bajos del día 23, fecha que es a la que se refiere Osasuna.