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Osasuna - Barcelona, en directo: alienaciones y última hora del partido de LaLiga hoy, en vivo
El Barça puede dejar la Liga sentenciada si consigue ganar en El Sadar frente a Osasuna, dejando toda la presión al Real Madrid
ALINEACIÓN DEL BARÇA VS. OSASUNA
¡Ya tenemos tmbién el once del Barça! Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri, Olmo; Roony Bardghji, Fermín y Lewandowski.
Regreso de Eric al lateral derecho, en lugar de Koundé.
ALINEACIÓN DE OSASUNA VS. BARÇA
¡Once confirmado de Osasuna! Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán; Torró, Moncayola, Moi Gómez, Rubén García, Raúl Moro; y Budimir.
La principal baja es la de Víctor Muñoz. Aimar Oroz, en el banquillo, por molestias cervicales.
PREVIA OSASUNA - BARÇA
Osasuna sueña con Europa. No está exento de objetivos el conjunto de Alessio Lisci, noveno, con 42 puntos, con las competiciones europeas a tiro de piedra. Sería la guinda a otra buena temporada, a pesar de un inicio difícil. Pero el gen del conjunto navarro siempre es competitivo.
PREVIA OSASUNA - BARÇA
El Barça, siempre arropado. El conjunto de Flick tuvo una cálida recepción en su llegada a Pamplona, donde las condiciones meterológicas han marcado la previa del encuentro frente a Osasuna.
¿A qué jugador les apetece ver más hoy?
PREVIA OSASUNA - BARÇA
El Barça quiere cerrar la temporada para pensar cuanto antes en la siguiente. Y para celebrar una Liga que sería el triunfo de un proceso iniciado con Flick. A partir de ahí, tiempo para movimientos y el foco sobre Deco. Aunque el portugués lleva tiempo trabajando en la configuración de la plantilla del próximo curso.
Lea: Operación central en el Barça: la jerarquía del Cuti Romero seduce a Flick. El plan B del Barça podría activarse con un futbolista que tiene un carácter que recuerda al de Iñigo Martínez
PREVIA OSASUNA - BARÇA
¿Cómo ven el Espanyol su partido contra el Real Madrid? Un duelo, el de mañana domingo, a las 21:00 horas, que puede ser juez de la Liga y del destino de un conjunto blanquiazul que no puede fallar.
Manolo González, entrenador del Espanyol: "Es el día ideal para que venga el Madrid"
PREVIA OSASUNA - BARÇA
¡Vaya diluvio en el Sadar! Vean y escuchen a cubierto la tormenta que ha caído en el campo de Osasuna a dos horas para el partido. Vídeo de Germán Bona, enviado especial del Diario SPORT, para contar el minuto a minuto de todo lo que suceda en el camplo pamplonés, donde se decide la Liga.
PREVIA OSASUNA - BARÇA
Las cuentas son muy claras para el título de Liga. Si el Barça gana hoy en el Sadar y el Real Madrid no lo hace en el RCDE Stadium, los de Flick serán campeones, por segundo año consecutivo, del torneo de la regularidad. ¿Qué opina el barcelonismo?
Miren esta encuesta de Germán Bona en los alrededores del Sadar.
Previa en El Sadar. ¿Qué prefiere la afición del Barça en Pamplona, aplazar el alirón en el clásico o pasillo?
PREVIA OSASUNA - BARÇA
Fuerte tormenta en El Sadar a dos horas para el inicio del partido. La lluvia puede condicionar el juego, informa Germán Bona, enviado especial en Pamplona del Diario SPORT para el partido.
PREVIA OSASUNA - BARÇA
"Pasillo", la palabra más repetida en los últimos días, sobre todo en Madrid. ¿Haría el Real Madrid el pasillo en caso de que los de Flick cierren esta jornada el título? Arbeloa evitó hablar sobre el tema, consciente de que es uno de tantos frentes incómodos que le persigue en este duro final de Liga.
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