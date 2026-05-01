Osasuna - Barça: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025/26

El Barça podría vivir este sábado en El Sadar su último partido antes de proclamarse campeón. Si los de Flick ganan y el Madrid pincha al día siguiente en Cornellà, el título sería, por segundo año consecutivo, azulgrana. Si no, la expectación crecería todavía más, porque la sentencia quedaría reservada para el clásico del 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

Sea cuando sea, el Barça sabe que esta Liga es suya. Lo puede decir cada vez con menos prudencia: son 11 puntos de ventaja a falta de 15 por disputarse. La racha reciente de los de Flick es inmaculada y, si ganan este sábado, firmarían su décima victoria consecutiva, la mejor en la competición doméstica desde que el técnico alemán llegó al banquillo. Incluso puede mirar más arriba y aspirar a la cifra redonda de los 100 puntos, algo que solo se ha conseguido dos veces en toda la historia.

El Osasuna, en cambio, aún tiene cuentas pendientes. Es noveno con 42 puntos, a solo dos de la apretada lucha por los puestos europeos, una que promete resolverse en la última jornada y en la que el equipo de Lisci quiere estar hasta el final y evitar quedarse a las puertas como ya sucedió la temporada pasada.

Eric, posible sustituto de Koundé ante el Osasuna / Alejandro García / EFE

Flick atraviesa un momento complicado en cuanto a falta de efectivos, aunque empieza a sonreír. No estará Koundé por acumulación de tarjetas, además de la sensible baja de Lamine para el resto de la temporada. Sin embargo, tanto Raphinha, como Bernal y Christensen entrenaron con el grupo este miércoles y su vuelta está cada vez más cerca. Sin muchos titulares disponibles, los últimos onces han obligado a rotar, dando minutos a los menos habituales en este tramo final de curso, con el Mundial y el mercado asomando en el horizonte.

Horario del Osasuna - Barça de la jornada 34 de LaLiga EA Sports

El partido entre el Osasuna y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, tendrá lugar en el estadio El Sadar este sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 horas.

Dónde ver el Osasuna - Barça de la jornada 34 de LaLiga EA Sports

El encuentro se podrá seguir en directo a través de DAZN. En SPORT, como siempre, podrán seguir toda la previa, así como lo que suceda durante el partido y las reacciones al mismo.