Ortiz Arias, el árbitro del FC Barcelona - Athletic Club

Miguel Ángel Ortiz Arias ha sido el árbitro designado para dirigir el Barça - Athletic Club de este jueves, correspondiente a la primera jornada de LaLiga. El colegiado madrileño será el encargado de impartir justicia en el estreno del conjunto blaugrana ante su afición en el Spotify Camp Nou en LaLiga 26/27, mientras que Jorge Figueroa Vázquez estará al frente del VAR.

Ortiz Arias, que la pasada temporada dirigió 20 encuentros en Primera División y otros tres en la Copa del Rey, afrontará su decimotercer partido con el Barça en la máxima categoría. El balance del conjunto blaugrana con el madrileño es claramente favorable, con nueve victorias, dos empates y una sola derrota.

La única derrota llegó en la temporada 2022/23, cuando el Barça cayó por la mínima ante el Almería (1-0). Desde entonces, el conjunto blaugrana no ha vuelto a perder con Ortiz Arias. El último precedente fue el triunfo ante el Alavés (3-1) en noviembre del año pasado, en un encuentro disputado en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Doce partidos con el Athletic

Ortiz Arias también cuenta con doce precedentes arbitrando al Athletic Club, aunque en este caso el balance es menos favorable para el conjunto vasco. Los de Ernesto Valverde han conseguido seis victorias, dos empates y cuatro derrotas en los encuentros dirigidos por el madrileño.

El último partido del Athletic con Ortiz Arias se produjo el pasado mes de mayo, cuando el conjunto rojiblanco perdió ante el Valencia por 0-1 en San Mamés, mientras que su último triunfo se remonta a septiembre de 2025, cuando se impuso precisamente al conjunto valenciano por 2-0 en Mestalla.

El equipo arbitral del encuentro lo completarán José Antonio Garrido y Alejandro Estévez como asistentes, mientras que Jorge Tárraga ejercerá como cuarto árbitro. En la sala VOR, Figueroa Vázquez estará acompañado por Raúl Martín González como AVAR y Albert Ávalos Martos ejercerá como informador.

El Barça se reencontrará así con su afición en el Spotify Camp Nou con un árbitro que presenta unos números especialmente positivos con el conjunto blaugrana.