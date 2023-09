Orlandi: "Es duro ver que con 34 años eres un jubilado de tu trabajo"

Charlamos con el exjugador del FC Barcelona, actual comentarista de los partidos del equipo azulgrana en 'DAZN' y agente de futbolistas en 'BY&FOR' Retirado desde 2019 por un problema cardíaco, Orlandi nos habla de salud mental, de la transición cuando se apagan los focos o de la esencia del fútbol inglés

Tuvo que decir adiós al fútbol antes de lo que hubiera deseado. Un problema cardíaco lo precipitó todo. Ya veía cerca el final, pero todo se le vino encima. Andrea Orlandi, retirado desde 2019, nos atiende en un gran momento profesional. Agente FIFA, trabajando para la agencia de representación 'BY&FOR' y comentarista de los partidos del Barça en 'DAZN'.

¿Cómo es el pasar de ser el protagonista en el césped a intentar descifrarlo desde fuera?

Siempre intento dar mi punto de vista, explicar por qué pasan las cosas desde la visión que yo he vivido dentro del campo. Yo era un jugador normal. No es la misma visión la de Guti, que ha sido una estrella, que la mía. A Barça o Madrid les tengo un respeto impresionante. Yo jugué con el Barça B y solo un partido con el primer equipo. Ya está. Sé lo difícil que es y el nivel que hay e intento ir más allá.

Luego está lo de no aburrir a la gente con demasiados tecnicismos, hacerlo atractivo...

Debo entender que quien ve el partido en casa no se quiere aburrir con reflexiones muy técnicas, así que intento hacerlo sencillo y al mismo tiempo decir cosas con sentido. He jugado 500 partidos como profesional y sé lo que pasa dentro de un campo.

¿Desde que comentas intentas ver los partidos del Barça desde un punto más analítico? ¿O ya los seguías antes?

Los partidos del Barça los he visto siempre, todos. Prestando un poco más de atención. Obviamente debes hacer este trabajo con imparcialidad. Por ejemplo el día de Pamplona, cuando tienes que opinar sobre una jugada polémica tienes que decir lo que ves. Claro que el Barça me gusta, pasé por allí y me ayudó mucho y cambió mi forma de ver y entender el fútbol. Es un reto porque siempre ves que Xavi busca algo más, cambiar, el 4-3-3 clásico, la evolución de ahora. Siempre pasan cosas en sus partidos y hay mucha repercusión.

Hablando de Pamplona y polémica. ¿Cómo viste las acciones controvertidas?

Pues mira, el penalti de ‘Lewy’ dije que era penalti. En el gol de Koundé comenté que en ese momento había visto falta, pero se puede pitar o no. Son jugadas al límite, que se pueden interpretar, hay que ver la fuerza del contacto, la reacción del rival es exagerada. Cuando tienes esta exposición ya sabes que te van a machacar. Es algo que como futbolista ya sé lo que es, que te critiquen cada fin de semana.

"En mi carrera hice 13 o 14 mudanzas"

Tu retirada fue forzosa por temas de salud. ¿Fue difícil digerir todo ese proceso?

Es una digestión larga. Al principio intentas esconder cómo te sientes. Yo soy positivo y miro hacia adelante, me puse enseguida a hacer cosas. Pero con el tiempo te llega lo de no ir a entrenar cada día, la tensión competitiva, el apartado mental. Me sentía un poco vacío. Pero la familia, el trabajo, estar muy cerca del fútbol. Todo ayudó. Soy representante de jugadores y con lo de comentarista lo he podido ir superando. Cuando se acerca el final no lo quieres ver. Cada día me levanto pensando que si pudiera ir a entrenar sería mucho más feliz. Tienes la vida por delante, tienes 34 o 35 años, pero eres un jubilado de tu trabajo. Hice 13 o 14 mudanzas en mi carrera, imagínate...

¿Hay mucho por hacer todavía en salud mental y en preparar al jugador para el ocaso?

Ahora se habla más. Cuando yo empecé, decir que tenías un problema o ir al psicólogo era como admitir debilidad. Este ya no vale para el fútbol. Eso es horrible, lo que necesitas es decirlo, expresarlo. Al final, hay que entrenar casi más la cabeza que el físico. Yo cuando mejor he rendido es cuando más feliz he sido fuera del campo.

Andrea Orlandi, en una imagen de su época en el Barça | SPORT

¿Te atrae el Barça de Xavi?

Soy muy pro Xavi, me gusta mucho. Creo que tiene muy buenas ideas, lo primero. Ha tomado decisiones valientes y el equipo está en un proceso de llegar a ser lo que Xavi quiere que sea. Hemos visto buenos partidos, otro menos atractivos. Pero lo que yo veo es una mentalidad ganadora que hacía tiempo que no veía.

¿La sombra de Pep es demasiado alargada?

No se repetirá. Pep tenía a Xavi, Messi e Iniesta en su ‘prime’. Lo que hay que hacer es disfrutar, decir que se jugó el mejor fútbol que se ha visto y no intentar copiarlo. Es lo más inteligente. El Barça está pasando por este momento de evolución. Hay que mirar adelante. y sonreír cuando recordamos lo de Pep. Ahora es el Barça de Xavi.