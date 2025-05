Oriol Romeu vuelve al Barça

El Girona ha agradecido a los cuatro futbolistas que han jugado cedidos en el conjunto de Míchel esta temporada sus servicios. Se trata de Bryan Gil, Danjuma, Arthur Melo y Oriol Romeu, que vuelve al Barça, con quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, es decir una temporada más. Flick no cuenta con el futbolista, por lo que todas las partes deberán encontrar una solución.

En Montilivi no descartan seguir disfrutando del centrocampista, aunque la situación contractual obligará a tomar una decisión al Barça en ese sentido. La posibilidad de firmar un nuevo año de cesión no parece la más factible. Sí en cambio lo sería llegar a un acuerdo para la rescisión y, a partir de aquí y como agente libre, elegir el camino que más le satisfaga.

Solución antes de iniciar la pretemporada

Romeu se siente muy a gusto en Girona, por lo que todo apunta a que podría incluso arrancar la pretemporada con el conjunto de Míchel, que tiene previsto ponerse manos a la obra el próximo 8 de julio, aunque habrá que atarlo todo bien. El Barça, en cambio, lo hará cinco días más tarde, el 13 de julio. De todas formas, la intención es que pueda llegarse a un acuerdo antes de esa fecha para no demorar más el futuro del futbolista.

El Barça podría pedir algún tipo de compensación, aunque el año de contrato que le queda a Romeu juega a favor del centrocampista. Por su parte, el Girona no quiere invertir alguien al que solo le queda un año de contrato, que ya ha jugado esta temporada con ellos y que, además, no cuenta para el técnico de la primera plantilla culé, Hansi Flick.

Oriol Romeu, Bryan Gil, Arnaut Danjuma y Arthur Melo, los cuartro cedidos en el Girona / Agencias

En todo caso, no habrá problemas para que se llegue a una solución amistosa con la que todas las partes acaben satisfechas. Oriol Romeu tiene 33 años y encontró en Girona el lugar idóneo para seguir su carrera tras su paso por la Premier League. Lo hizo tan bien en Montilivi que Xavi lo reclutó para la posición de pivote. No fue un año sencillo y se optó por regresar a Girona en calidad de cedido. Esta temporada no ha sido titular indiscutible.

Oriol Romeu jugará este miércoles 28 de mayo el Catalunya-Costa Rica en el Estadi Johan Cruyff, el tradicional amistoso de la Selecció y que contará también con futbolistas de la talla de Èric Garcia, Pau Víctor, Joan Garcia, David López, Sergio Gómez o Gerard Martín.