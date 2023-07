"Oriol Romeu tiene talento, no es un jugador 'escoba', dará juego al equipo"

Oriol Romeu coincidió con el Barça B en Edu Oriol en uno de los mejores filiales de la historia del Barça En una entrevista en el 'Què T'hi Jugues' de SER Catalunya, Edu Oriol se deshace en elogios al de Ulldecona

Oriol Romeu fue una pieza indicutible en el Barça B de la mano de Luis Enrique, en aquel equipo de la generación del '91', una de las mejores hornadas que se recuerda en el FC Barcelona. Coincidió con jugadores como Montoya, Bartra, Planas, Rochina, Riverola, Thiago, Gai Assulin o Tello. La primera etapa de 'la Roca de Ulldecona' en el Barça empezó hace 19 años, cuando pasó del Infantil B del Espanyol al Infantil A azulgrana. Oriol Romeu, cómo muchos otros tuvo que hacer las maletas porque no tenía sitio en un primer equipo que iba rodado, en 2011.

Edu Oriol, en los micrófonos de SER Catalunya, ha explicado su visión sobre el fichaje del pívote por el primer equipo del Barça. "Romeu tiene una capacidad técnica brutal. Para estar tantos años en la élite tienes que tener más que físico. Oriol tiene talento, no es un jugador 'escoba', dará juego al equipo". Se ha desecho en elogios a su excompañero que cree que "puede jugar en la posición que quiera". El de Cambrils cree que: "Oriol viene en un momento de madurez perfecta y es un fichaje muy acertado. Estoy convencido que dará muchas alegrías".

Edu Oriol para finalizar la entrevista ha recordado el filial histórico que quedó en tercera posición en la Segunda División, cree que "no se ha visto ni se volverá a ver ver. No solo por Oriol Romeu, sino por Marc Bartra y compañía". Preguntado porque cree que muchos jugadores salieron, Edu Oriol cree que "era muy difícil hacerse hueco en el Barça del sextete". Eso sí, la huella que dejó aquel filial de Luis Enrique, será muy dificil de superar, con un vestuario que se unió cómo nunca antes se había visto.