Oriol Romeu: "El reto me llega en mi mejor momento"

El centrocampista de Ulldecona recalca que volver a casa, al Barça, le hace una ilusión tremenda Se ve preparado para ayudar al equipo y para intentar el reto de suplir al gran Sergio Busquets

Fichado sin tiempo para ser presentado en Barcelona, a Oriol Romeu, la tercera incorporación del Barça este verano, le tocó vivir su gran momento en Los Ángeles, donde el equipo azulgrana tiene instalada su base de operaciones en esta gira americana. Flanqueado por el presidente Joan Laporta y los máximos responsables deportivos de la entidad, el centrocampista de Ulldecona ha reconocido estar muy "ilusionado" con su retorno a casa, el Barça.

"Quiero recalcar la ilusión que tengo. Es uno de los retos más ilusionantes de mi carrera y me llega en mi mejor momento. Quiero cumplir los objetivos y ayudar al equipo, aportando la parte técnica y personal. Las emociones y sensaciones son muy bonitas. Después de muchos años dando vueltas, tener la oportunidad de volver a casa es una ilusión inmensa", ha dicho.

Su fichaje no sentó nada bien en su anterior club, el Girona. Ha escocido tanto en tierras gerundeses su partida al Barça que hasta el nuevo alcalde de la ciudad, Lluc Salellas, criticó la actitud del club azulgrana, lo que provocó la reacción de la vicepresidenta institucional, Elena Fort. Romeu quiso aportar 'seny' a toda la polémica y se ha mostrado muy agradecido al Girona.

"Era una situación... El Girona no quería mi salida pero entendía mi postura. Sin ellos no estaría aquí. La temporada que hemos hecho ha sido muy buena. Estoy seguro que el Girona seguirá creciendo y en lo personal estoy eternamente agradecido".

De hecho, Romeu está convencido que su gran año bajo las órdenes de Míchel lo han ayudado a regresar al FC Barcelona. "La temporada que hicimos en el Girona me ayudó a demostrar que podía jugar en este ámbito, a dominar los partidos. El impacto que tuvo Míchel en mi me ayudó y me dio la oportunidad de que Xavi se fijase y pudiese traerme de vuelta".

Precisamente, ha revelado cómo fue ese primer contacto con el que ahora ya es su entrenador. "Xavi es un referente para mí y para cualquiera que ame el fútbol. La llamada fue durante mis vacaciones y me dijo que habló con la directiva para que yo fuera el que ocuparía esta posición. La ilusión que me llame Xavi y piense en mi figura... poco más se puede pedir", ha asegurado.

Romeu ha llegado muy motivado al Barça y ha explicado que uno de sus objetivos era jugar en un equipo grande para conseguir títulos. Cree que deben ser ambiciosos porque hay equipo para ello. "Los objetivos siempre serán ganar todo lo que competimos, en lo personal jugar el máximo de minutos e ir creciendo con los compañeros. Queremos tener los máximos éxitos posibles. En los pocos días que llevo he visto el grupo humano que hay".

Lo que puede aportar y el reto de suplir a Busquets

Xavi insistió en su fichaje porque quería un centrocampista con perfil posicional que pudiera reemplazar la baja de Sergio Busquets. Romeu cree que con su perfil puede ayudar en la parte defensiva y dar equilibrio al equipo pero se ve muy capaz de mejorar también en fase ofensiva.

"Pienso que puedo ser un pivote posicional y que los jugadores delante mío se sientan seguros. Mi parte fuerte es la física, pero sigo aprendiendo para sacar el balón y la circulación. Estoy seguro que con la ayuda del míster daré un paso adelante. Desde que me fui he tenido muchos aprendizajes. Me siento preparado para el reto y para rendir a un gran nivel. Ahora cuando empiece la temporada lo demostraré en el campo", ha comentado.

Ha admitido que será casi imposible reemplazar a Busquets. "Busquets ha marcado una época. El mejor 5 desde que tengo memoria. LLegar justo después es un reto bonito, pero llenar su vacío son palabras mayores. Xavi me conoce personalmente, quería que estuviera aquí y lo valoro muchísimo. Espero responder a su confianza".

Eso sí, no parece temer a la presión que significa jugar en el Barça y en la posición de Busquets. La tiene interiorizada. "La presión siempre está. Cuando estás en un club como este hay que cumplir y lo vivimos día a día. Busi ha sido el mejor e intentas tener su compostura con balón, poder filtrar, la orientación... Hay muchas cosas que intentas aprender sin perder tu esencia".