Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça

Oriol Romeu y el Barça han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato con el club que terminaba en 2026. Descartado un traspaso, hacía días que negociaban una salida que beneficiara a las dos partes. El club logra aligerar masa salarial, mientras que el mediocampista podrá negociar libremente con los clubes que han preguntado por él.

Hay que recordar que el Barça no ha podido contar en las dos primeras jornadas con futbolistas como Gerard Martín, Szczesny o Roony Bardghji, pendientes de poder ser inscritos. Es por eso que el club necesitaba ir encontrando soluciones para los descartes de Flick: Iñaki Peña, Oriol Romeu y Héctor Fort. Con la rescisión de Romeu, el Barça espera poder contar ya ante el Rayo con Gerard Martín. El técnico recuperará el principal recambio de la plantilla para el lateral izquierdo y ganará una opción más para el centro de la defensa.

Un inicio esperanzador y un final muy discreto

El regreso de Oriol Romeu al Barça en julio de 2023 cogió a más de uno por sorpresa. Era público y notorio que Xavi quería un recambio para Busquets. También que su gran objetivo era Zubimendi. Pero el club se encontró con la negativa del entonces jugador de la Real y una realidad económica crítica para abordar cualquier fichaje e inscribirlo.

Fue entonces cuando el Barça pensó en Oriol Romeu, que venía de realizar una gran temporada en el Girona, y desembolsó de 3,4 millones. El de Ulldecona pagó los intereses de la cláusula de rescisión, elevándose la suma hasta cerca de los cuatro, para que la operación fuera un traspaso renunciando a parte de su ficha.

"Cuando Busi decide irse aparece un reto importante. Ha habido un proceso largo con muchos nombres, pero cuando se pone sobre al mesa su nombre, Xavi no lo duda. Tiene nuestro ADN, es de la casa. Se valoró también su comportamiento y liderazgo", explicó Mateu Alemany, entonces director deportivo del Barça, el día de su presentación.

Romeu, por su parte, aseguró estar listo para volver al Barça. "Me llega el reto en el mejor momento de mi carrera en todos los aspectos y aportaré en todo lo que pueda. Puedo aportar como pívot posicional, dando equilibrio.", empezaba diciendo.

"Mi punto fuerte es la parte física, pero también sigo creciendo con el balón y seguro que lo seguiré haciendo con la ayuda del mister. Me siento preparado para afrontar este reto. Cuando empiecen los partidos voy a demostrarlo en el campo".

Oriol Romeu con la camiseta del Barça / Valentí Enrich

"Me ha pasado eso de sentir que no disfrutas en el campo"

Romeu llegó con la confianza de haber firmado su mejor temporada y durante la primera fase del curso fue muy valioso para el Barça. Sus mejores encuentros fueron cuando coindidió con De Jong en la base de la jugada en el famoso cuadrado de Xavi. El bajón del equipo, sin embargo, lo atropelló y fue incapaz de aguantar el mediocampo del Barça durante la plaga de bajas.

Cuando Xavi trató de recuperarlo, Romeu estaba lejos del futbolista que había convencido en los primeros meses y fue cayendo de la rotación. Cuando llegó el verano, Romeu volvió al Girona como cedido y se marchó del Barça con el misterio de su bajón de juego. Él mismo trató de explicarlo meses más tarde: "No he tenido ningún tipo de problema mental. Lo único que me ha pasado es eso de no sentir que disfrutas en el terreno de juego e intentas trabajar y buscar acciones para recuperar la confianza y crecer".

De vuelta al Girona, también fue de más a menos. Finalizada su cesión, este verano empezó a las órdenes de Flick, pero fue solo un espejismo. Con 33 años buscará ahora una nueva aventura.