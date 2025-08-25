Oriol Romeu, a punto de desencallar el mercado blaugrana

Son momentos clave para definir el futuro de Oriol Romeu. El mediocentro catalán está muy cerca de desvincularse de manera definitiva del FC Barcelona y maneja diferentes alternativas, dos para permanecer en LaLiga y otra para dar un giro radical a su futuro.

El FC Barcelona necesita solucionar los casos de Iñaki Peña, Héctor Fort y Oriol Romeu, con los que no cuenta Hansi Flick, para poder desbloquear la situación de Szczesny, Gerard Martín y Bardghji a los que sí quiere inscribir el club como integrantes de la primera plantilla.

Oriol Romeu por Gerard Martín

En el caso de Oriol, el Barça quiere encontrar una solución rápida para el futbolista de Ulldecona que no vive una situación fácil. No participó en la gira asiática y se ha estado entrenando por su cuenta en la Ciutat Esportiva Joan Gamper demostrando su profesionalidad.

Romeu quiere definir su futuro, y el director deportivo Deco quiere que con su marcha genere el Fair Play financiero necesario con el que libere una plaza y se pueda inscribir a Gerard Martín. El técnico Hansi Flick lo considera un jugador necesario en la plantilla por su doble papel: para dar relevo a Alejandro Balde en el lateral izquierdo, pero también como recurso como central izquierdo, especialmente tras el adiós de Iñigo Martínez.

Aunque durante las últimas semanas sonó con insistencia su regreso al Girona y después un posible fichaje por el Galatasaray, en los últimos días son los nombres del Real Betis, el Sevilla y el Real Oviedo los que se manejan en relación a Oriol Romeu que también estudia una oferta procedente de la MLS, alternativa que supondría un giro radical.

Primero, solucionar su situación con el Barça

Pero la decisión definitiva de Oriol Romeu pasa, en primer lugar, por rescindir su contrato con el Barça. Será entonces cuando apostará por la alternativa más interesante para él; y, de manera automática, el club tendrá vía libre para solucionar la situación de Gerard Martín.

Durante las negociaciones se han contemplado diferentes opciones, desde una cesión, con el Barça asumiendo parte del salario, o con una rescisión de contrato en el que el club blaugrana compensaría al futbolista con una cifra que le permitiría fichar por otro equipo.

Algo similar a lo que sucede con Iñaki Peña y Wojciech Szczęsny: si el meta alicantino encuentra acomodo en el Elche como cedido tras cerrar una ampliación de contrato con el Barça, dejará vía libre a la inscripción del polaco.

Deco trabaja estos días para definir estos casos, así como el de Roony Bardghji con el objetivo de que Hansi Flick ya pueda contar con todos sus efectivos para el duelo de la tercera jornada de LaLiga frente al Rayo en el estadio de Vallecas el próximo domingo 31 de agosto (21.30 horas).