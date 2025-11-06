Oriol Romeu firma con su nuevo equipo: nueva etapa tras rescindir con el Barça

Oriol Romeu volverá a vestirse de corto y sentirse futbolista. El centrocampista de Ulldecona, que rescindió su contrato con el FC Barcelona a finales del mercado de verano, ha firmado oficialmente con el Southampton hasta final de temporada, según confirmó el periodista Fabrizio Romano.

El regreso de Romeu supone una noticia muy celebrada entre los aficionados de los 'Saints', donde el mediocentro dejó una huella imborrable durante sus siete años (2015-2022) en St. Mary’s. Capitán, líder y referente dentro y fuera del campo, el catalán se ganó el respeto de la afición inglesa por su compromiso, su regularidad y su carácter competitivo antes de su regreso a España con el Girona de Míchel.

Ahora, a sus 33 años, vuelve al club en un momento delicado: el Southampton se encuentra en la parte baja del Championship, aunque la última victoria ante el QPR ha dado un balón de aire a los del sud de Inglaterra. Con el regreso del catalán, los 'Saints' buscan un ancla en el centro del campo y un revulsivo en el vestuario para estabilizar el proyecto de la temporada.

Romeu llevaba varios meses sin equipo, entrenando por su cuenta y valorando distintas opciones tras su salida del Barça, donde tenía contrato hasta 2026 antes de la rescisión final. Aunque recibió propuestas de la MLS y de ligas asiáticas, siempre priorizó continuar en Europa, en un proyecto que le motivara tanto deportiva como personalmente. La llamada del Southampton fue, en ese sentido, irresistible: un club que conoce a la perfección y una afición que le idolatra: "El regreso del hijo pródigo", se ha podido leer en redes sociales tras el anuncio del acuerdo.

Nuevo inicio

Su última etapa en el Barça fue breve y complicada. Destacó en el Girona en su primer año en España tras siete cursos en Inglaterra, un rendimiento que llevó a Xavi Hernández apostar por su fichaje para reforzar el pivote defensivo tras el adiós de Sergio Busquets rumbo al Inter de Miami, pero los constantes problemas físicos, así como un juego irregular del equipo, marcaron de forma negativa su regreso a casa.

La llegada de Hansi Flick la temporada pasada cambió los planes respecto al de Ulldecona. El técnico alemán le comunicó que no entraba en sus esquemas y el club le facilitó una cesión a Girona para regresar a las órdenes de Míchel, aunque de nuevo los problemas físicos lastraron su temporada. De regreso a Barcelona, club y jugador acabaron pactando la rescisión de contrato. Ahora, Oriol Romeu vuelve al lugar donde fue feliz para retomar la recta final de su carrera.