Oriol Romeu ya tiene equipo tras su salida del Barça

Oriol Romeu vuelve al fútbol. El centrocampista catalán ya ha encontrado equipo tras rescindir contrato con el Barça y en las próximas horas firmará por el Southampton hasta finales de temporada con opción a un año más. Oriol, que es una auténtica leyenda en el club inglés, ha accedido a ayudar al equipo que se encuentra en una situación comprometida en el Championship inglés muy cerca de la zona de descenso.

Romeu viajará en las próximas horas a Inglaterra para pasar revisión médica y firmar los contratos, tal y como informó 'Jijantes'. En estos meses y tras salir del Barça en los últimos días del mercado de agosto, Oriol Romeu se ha estado ejercitando en solitario a la espera de encontrar alguna oportunidad en Europa. El exblaugrana tuvo propuestas de la MLS y de equipos asiáticos, pero siempre se centró en continuar su carrera en un proyecto de nivel en Europa. Y el Southampton le atrae porque conoce la entidad, le tiene estima y está convencido de que deportivamente pueden ir a más. Si todo sale bien, es probable que pueda renovar un año más.

Oriol Romeu regresó al Barça este verano tras su cesión al Girona y Hansi Flick le dejó claro desde un primer momento que no iba a contar con él. El centrocampista fue un fichaje decidido por Xavi Hernández para reforzar el pivote, pero el técnico alemán prefirió apostar por jugadores de la casa durante el curso pasado y dio la alterntiva a Cubarsí o Marc Bernal con muy buenos resultados. Oriol hizo la pretemporada a la espera de encontrar una salida, pero finalmente rescindió contrato para tener la carta de libertad.

Oriol Romeu jugó hasta siete temporadas en el Southampton antes de enrolarse al Girona, club en el que rindió a un nivel espectacular, lo que le valió fichar por el Barça en un contrato de tres años, del que solo pudo jugar uno.