Oriol Romeu da la razón a Xavi

El de Ulldecona ha sido uno de los tres futbolistas con un pleno de titularidades durante la pretemporada Ha caído de pie con una velocísima adaptación y apunta a ser imprescindible en la sala de máquinas culé

Llegar y besar el santo. Pocos podían imaginarse la brillante adaptación de Oriol Romeu en el centro del campo del Barça. Y digo pocos porque Xavi Hernández estaba totalmente convencido de ello. La incorporación de un relevo de garantías y rendimiento inmediato para suplir la salida de Busquets se convirtió en una prioridad para la dirección deportiva y con el ex del Girona todo está yendo sobre ruedas.

El Barça fue rebajando sus expectativas en el recambio del de Badia del Vallès. La delicada situación financiera que atraviesa el club le impidió afrontar los fichajes de Zubimendi, Kimmich o Brozovic. Era el momento de afinar bien la puntería y acertar con un futbolista con un perfil que fuese más 'low cost', pero cuyo rendimiento fuera inmediato.

Tal y como explicamos en SPORT, Xavi estaba absolutamente convencido de que Romeu se adaptaría como un guante a la propuesta futbolística del Barça, ofreciéndole un papel de protagonista para él. Y así ha sido: el de Ulldecona ha sido uno de los tres futbolistas que ha sumado un pleno de titularidades en los cuatro partidos de pretemporada, junto a los ya afianzados Araujo y Pedri.

Inamovible

De hecho, es la primera vez que un fichaje es titular en todos los partidos amistosos de verano bajo las órdenes de Xavi. Esta temporada, Gündogan saltó de inicio en los dos primeros encuentros, pero se quedó en el banquillo frente al AC Milan por precaución y saltó en la segunda parte contra el Tottenham. Por lo que respecta a Iñigo Martínez, sigue avanzando en su proceso de recuperación de la fascitis plantar y ya estaba previsto que no se estrenase en la pretemporada.

Además, Romeu se ha colgado la medalla de plata en los que se refiere a minutos disputados en esta ronda de encuentros amistosos, sumando un total de 281, once menos que Jules Kounde, quien lidera esta particular clasificación, con 292.

Oriol Romeu, durante el Barça-Tottenham en Montjuïc | Valentí Enrich

Si nos fijamos en el curso pasado, no hubo ni un solo jugador que estuviese en el once titular en los siete partidos de pretemporada. Ter Stegen fue quien más sumó (6), seguido de Eric Garcia, Busquets y Raphinha (5). El brasileño fue el líder de titularidades de entre las nuevas incorporaciones, seguido de Christensen, Kessie y Lewandowski (4). Bellerín y Marcos Alonso no llegaron a participar en ninguno de estos encuentros.

La hora de la verdad

Una vez finalizadas las probaturas estivales, arranca la competición de forma oficial. Oriol Romeu ya fue uno de los futbolistas más esenciales en el Girona de Míchel el curso pasado, siendo imprescindible en la medular del cuadro catalán. Este año, vestido de blaugrana, apunta también a ser uno de los protagonistas en el centro del campo.

Conocedor de la competición doméstica y con experiencia en la Premier League, el centrocampista está ante la oportunidad de su vida, tras formarse en las categorías inferiores del Barça y volar hacia Inglaterra muy joven. La apuesta de Xavi por el de Ulldecona, con quien coincidió durante sus apariciones y entrenamientos con el primer equipo en la etapa de Guardiola como técnico blaugrana, es total.

El egarense seguirá apostando en muchos partidos por poblar el centro del campo y dejar en la delantera a dos efectivos. En este sentido, el rol de Oriol es esencial para hacer brillar a Frenkie de Jong, permitiéndole tener una mayor libertad en tres cuartos de campo. Lo mismo sucede con Pedri y Gavi; además de Gündogan, quien ya reconoció en su presentación que está dispuesto a jugar en cualquier zona de la sala de máquinas.