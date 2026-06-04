Oriol Romeu no se arrepiente de su vuelta al Barça

Oriol Romeu habló para el programa 'La Porteria' de BTV, donde explicó sus sensaciones en la temporada 2023-24 cuando volvió al Barça procedente del Girona, pero no pudo levantar los títulos esperados. Pese a ello, el jugador de 34 años entiende que fue un acierto intentar el regreso al club de su vida después de haberse formado en las categorías inferiores.

Oriol Romeu llegó procedente del Girona y habló de "un sueño hecho realidad, entrar en un vestuario como ese, te vas adaptando a lo que vas viviendo, quieres el máximo de participación y cuando ves que no entras tanto, intentas buscar soluciones para jugar el máximo posible".

El de Ulldecona reconoce que "me habría gustado participar más, pero no me tiro nada en cara, no me arrepiento. Tengo grandes amistades, guardo grandes recuerdos, fue intenso y cumplí el sueño de estar en el mejor equipo del mundo con gente excepcional”.

Eso sí, Oriol lamentó no haber conseguido alzar títulos: “Sabe mal no ganar el título de Liga o llegar más lejos en la Champions, pero me fui satisfecho y no tengo nada que recriminarme”.

En ese momento llegó la oferta del Girona para volver y no se lo pensó dos veces. Tampoco se veía que entrara en los planes de Hansi Flick para su nuevo proyecto. “Necesitaba jugar más y lo veía complicado, Michel quería que volviera Girona era una opción y no dudé. Tampoco tuve el protagonismo que me hubiera gustado, muchas veces el resultado final no hay que empañar la decisión inicial. Volvería a hacer lo mismo”.

La última temporada la jugó en el Southampton inglés sin éxito y ahora se encuentra sin equipo a la espera de resolver su futuro.