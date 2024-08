Oriol Romeu: "El año pasado me veía todos los partidos del Girona"

"Volver al Girona significa felicidad". Estas han sido las primeras palabras de Oriol Romeu como futbolista del Girona. El de Ulldecona se ha sincerado sobre su regreso al conjunto gironí que, tras un año en Barcelona, regresa en calidad de cedido para volver a tener minutos sobre el césped. Romeu, que había disputado 17 minutos en el primer partido de pretemporada contra el Manchester City en Orlando, abandonó la disciplina culé con un balance de 37 partidos oficiales, 17 de ellos como titular, en su temporada de regreso al club azulgrana. El de Ulldecona fue perdiendo protagonismo con Xavi y regresa a un club en el que dio un salto a nivel futbolístico, y además, se encuentra como en casa.

La Champions, un reto mayúsculo

Este martes se incorporó al grupo que dirige Míchel, que sigue reforzándose para una temporada exigente con la disputa de la Liga, la Copa y la nueva Champions. "El hecho de entrar en Champions es un reto muy grande, hay mucha más demanda de partidos, de viajes y la exigencia es muy alta. Como club, queremos hacer frente a todo lo que nos viene, paciencia, conocer la categoría e intentar competir lo máximo posible", se sinceró Romeu.

En lo que respecta a su paso previo por el Girona, a quien defenderá en la Liga de Campeones tras lograr la entidad clasificarse para la máxima competición europea por primera vez en su historia, Romeu participó en 34 partidos oficiales, siempre saliendo de inicio y anotando dos goles.

"Encontrarme a grandes amigos, compañeros y trabajadores es una alegría inmensa, además sabiendo que tenemos una temporada tan bonita, histórica e ilusionante de antemano. Tengo ganas de aportar desde el minuto 1 y lo disfrutaremos más", comentó Romeu.

"Viví la temporada del Girona desde Barcelona"

Romeu jugó la temporada 2023/2024 vestido de azulgrana, pero siendo aficionado gironí. El jugador siguió de cerca la temporada histórica del Girona en Liga, mientras en Can Barça no disfrutaba de los minutos deseados. "La temporada pasada lo viví desde fuera, pero como un aficionado más, intentando que los compañeros que tenía aquí siguieran jugando tan bien, me veía todos los partidos del Girona y dio gozo el nivel del equipo y continuidad a la hora de plantear el fútbol", concluyó Romeu.

Romeu está cedido y es propiedad del FC Barcelona. Cuando ambos equipos se enfrenten, Oriol Romeu no podrá jugar contra los azulgranas por la famosa 'cláusula del miedo' integrada en el contrato. Sin embargo, si el Girona procede al pago de 300.000 euros, Romeu podrá jugar contra sus antiguos compañeros.