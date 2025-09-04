Oriol Romeu, un adiós fantasma

Oriol Romeu fichó por el Barça en verano de 2023 tras un gran año en el Girona. Lo hizo por 3,4 millones de euros para cubrir la baja de Sergio Busquets y teniendo en cuenta los problemas económicos de la entidad. Su rendimiento, con Xavi en el banquillo, fue de más a menos por culpa de las lesiones que tuvo en la segunda parte del curso. Con la llegada de Hansi Flick, el de Ulldecona tuvo que salir y regresó al Girona la pasada temporada para jugar como cedido a las órdenes de Míchel.

Acabó el curso y regresó al Spotify Camp Nou. Seguía sin contar para Flick. Inició la pretemporada, pero no viajó a la gira asiática. Al regreso de Corea del Sur, se reincorporó a los entrenamientos con el grupo e incluso fue presentado en el Trofeu Joan Gamper con el resto de sus compañeros mientras se resolvía su situación. Finalmente, el 29 de agosto rescindió el año de contrato que le quedaba con el club azulgrana, algo que permitió la inscripción de Gerard Martín. Eso sí, su adiós fue fantasma, pues no se hizo oficial en ningún momento desde el Barça.

Romeu, que este mes de septiembre cumplirá 34 años, es un jugador libre desde aquel día, no pudiendo cerrar ningún contrato antes del cierre del mercado el pasado lunes. Tuvo el de Ulldecona ofertas durante el verano pero no llegó a ningún acuerdo, debiendo ahora esperar una oportunidad. El Girona, su anterior equipo, fue uno de los clubes que estudió su contratación, pues siempre ha sido muy del agrado de su entrenador, Míchel.

Como jugador libre puede fichar por cualquier equipo y también hay países en los que el mercado sigue abierto. Es el caso de Brasil, Qatar, Turquía o Arabia Saudí, aunquen el de Ulldecona, que ya jugó en la Premier y la Bundesliga, apostaba por quedarse cerca de casa.

Oriol Romeu, un producto de la cantera azulgrana, disputó 37 partidos con el Barça en la temporada 2023-24. Además, ha sido jugador del Chelsea, Stuttgart, Southampton, Valencia y Girona.