Oriol Riera, exjugador del FC Barcelona: "Si uno se fija en el dinero toma malas decisiones"

No todos los jugadores que se forman en La Masía llegan a asentarse en el primer equipo del FC Barcelona. Fue el caso de Oriol Riera. El futbolista de Vic no se acabó de adaptar y decidió probar suerte fuera del Barça, donde llegó a jugar en la Cultural Leonesa, Celta B, Córdoba, Alcorcón, Osasuna, Wigan, Deportivo de La Coruña, Western Sydney y Fuenlabrada.

Hace unos días, el exjugador del conjunto azulgrana acudió al pódcast 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanjurjo, donde habló sobre cómo fue su trayectoria en el fútbol profesional, aunque también quiso explicar a fondo cómo fue su paso por el filial del Barça.

A pesar de que estaba cumpliendo un sueño, Riera lo pasó realmente mal en el club catalán y llegó a la conclusión de que abandoba el Barça o colgaba las botas, aunque fuese muy joven: "Empiezas a jugar con el filial, luego debutas con el primer equipo en un año. Y es como... una sensación de ahogo constante".

El exjugador llegó a estar más de dos años en el filial del Barça, pero admitió que "no recuerdo disfrutarlo", algo que le fastidia: "Conseguí llegar al primer equipo, pero no lo disfruté. No tengo grandes recuerdos".

Sobre su debut con la camiseta azulgrana, Riera se abrió en canal: "Fue en Oporto y la verdad es que no recuerdo mucho de cómo fue ese partido". Uno de los momentos más complicados fue cuando ya no le llamaban para jugar con el primer equipo. En ese instante, fue cuando pensó: "O me voy del Barça o dejo el fútbol".

Baby jugó con Oriol Riera, paco Borrego, Montañés, Carlos Alonso y muchos otros / Valentí Enrich

El de Vic quiso dejar claro que ya no se lo estaba pasando bien jugando al fútbol, en parte por la presión que se metía en cada entrenamiento: "Yo vengo de una familia muy humilde, donde mis padres no tenían nada. Y a lo mejor ver que puede ser una solución, a lo mejor entras en frustración. No lo sé, a lo mejor es una posibilidad".

Sito Riera junto a su hermano, Oriol Riera, en un partido de la liga griega. / ·

El ex del Barça tenía un contrato firmado por más de cinco años con el club y, además, con "contrato profesional". Sin embargo, decidió buscar nuevas oportunidades: "Creo que si uno se fija en el dinero toma malas decisiones".

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Por esta razón, Riera explicó en el pódcast 'Offsiders' que "renuncié al contrato de cinco años para irme a la Cultura Leonesa en Segunda B. Creo que fue cobrando 1.000 euros al mes y estuvimos seis meses sin cobrar, nos acabó pagando el ayuntamiento".