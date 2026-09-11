Oriol Rey, el 'patito feo' de la quinta de Olmo, Aleñá y Cucurella que manda en el Levante

Cuando el Barça anuncie la alineación contra el Levante, en el once de Flick destacará la presencia de al menos cuatro o cinco canteranos de La Masia. Si uno de ellos es Dani Olmo, el egarense se reencontrará con Oriol Rey con quién jugó cinco temporadas en el fútbol formativo del Barça.

Rey, de 28 años, es una pieza clave del próximo rival de los blaugranas en la liga.

La generación del año 1998 es una de las más productivas que ha dado La Masia en los últimos años.

Dani Olmo y el ahora madridista Marc Cucurella han ganado la Eurocopa y el Mundial y su categoría está contrastada pero hay más jugadores destacados de aquella quinta.

Dani Olmo con Carles Aleñà, Oriol Busquets, Oriol Rey y el jugador de bàsquet Hugo Bartolomé, el día que hizo una visita sorpresa a La Masia / FCB

Oriol Rey jugó diez temporadas en la cantera del Barça des de la Barça escola hasta el Juvenil A que dirigía Gabri García. En anteriores categorías el actual cerebro del Levante tuvo como entrenador a Franc Artiga, el entrenador del Rubin Kazan.

Rey era un central o mediocentro zurdo que cumplía y superaba con facilidad todos los saltos de categoría pero los elogios y las expectativas se las llevaban otros. Curiosamente ni Olmo ni Cucurella eran los más señalados aunque se sabía que eran futbolistas de mucha proyección.

Los dos jugadores que generaban mayor interés de esa quinta del 98 eran Carles Aleñá y Lee.

Mboula, Oriol Rey, Jordi Tur y Alasana, en un entrenamiento del primer equipo en 2017 / FCB

El de Argentona lo tenía todo ya que era un portento físico y un virtuoso técnico que además marcaba goles con notable facilidad. Ahora en el Alavés, Aleñá está cumpliendo una interesante carrera futbolística profesional pero en su etapa formativa se esperaba de él que pudiera consolidarse en el primer equipo del barça.

Seung-Woo Lee juega actualmente en su país de orígen. A Lee se le conocía como el Messi coreano y aunque ahora pueda parecer una afirmación exagerada en aquel momento era una promesa con pinta de crack mundial.

Lee Seung-woo, el llamado Messi coreano, junto a Cucurella, al que entonces comparaban con Puyol / VALENTÍ ENRICH

Lee jugaba de falso nueve y su talento inmenso provocó que Olmo dejara de actuar como delantero centro y se reconvirtiera en un extremo. La sanción FIFA perjudicó de manera ostensible la evolución de Lee.

Oriol Rey siguió su camino sin tantos altibajos como sus compañeros de generación. Lo suyo era ir de tapado y conquistar a sus entrenadores con un trabajo siempre regular e impecable.

La selección española de fútbol con Aleñà y Cucurella en el once inicial / sefutbol.es

Su última temporada en el Barça fue la 2016-17 y con 18 años tras una década en el club no se contó con él para el Barça B y tuvo que buscarse la vida. Aquel 'patito feo' podía hundirse como muchos otros fuera del contexto tan especial que es el Barça pero no fue así.

Oriol empezó en el modesto Conquense y de allí llamó la atención del Valladolid. En el club pucelano completó dos temporadas magníficas en el filial y aunque debutó con el primer equipo no tuvo continuidad y dio el salto al Mirandés.

Oriol Rey ya conocía de manera fugaz Mirana de Ebro ya que cuando era infantil. En el 2010 se proclamó campeón de un torneo con Dani Olmo, Carles Aleñá y Javi Puado como jugadores más destacados. Marc Cucurella todavía no lo había fichado el Barça pero en aquel equipo que dirigía Denis Silva, Oriol Rey ya brillaba por su sencillez e inteligencia táctica.

Oriol Rey sumó diez años en la cantera del Barça / FCB

Su retorno a Miranda de Ebro fue una década más tarde en la temporada 2021-22 y allí completó dos temporadas meritorias consiguiendo la permanencia en la Segunda A.

Como en toda su carrera, el rol de 'patito feo' no frenó su evolución lenta y segura y en la temporada 2023-24 firmó por el Levante.

Oriol Rey celebró su tanto ante el Alcorcón / UD Levante

En Valencia sumó dos temporadas en la categoría de plata y por fin el 16 de agosto del pasado año pudo debutar en La Liga. Fue un Alavés 2 Levante 1 que supuso su debut en la Primera División.

Con 27 años el premio a la paciencia y trabajo sordo de Oriol Rey tuvo su recompensa. La temporada pasada disputó 20 partidos ligueros pero solo fue titular en catorce ocasiones pero su espíritu de sacrificio no se frenó.

El portugués Luis Castro que obró el milagro de la permanencia ha alineado a Oriol Rey como titular en los cuatro primeros partidos del campeonato sumando además todos los minutos en juego.

Mario Soriano dispara ante Oriol Rey en el duelo frente al Levante en Riazor la temporada pasada. / Carlos Pardellas

Rey es el pivote indiscutible de un Levante que apunta a ser uno de los equipos más difíciles de doblegar del campeonato.

No tiene de la rapidez de Cucurella ni la zurda de Aleñá o la magia de Olmo, tampoco prometía tanto como Lee pero el 'patito feo' de la quinta del 1998 es un 'currante' de primera. Oriol es el rey de los jugadores de equipo que son valorados más en el vestuario que a nivel mediático.

Oriol Rey en una imagen de archivo. / Francisco Calabuig

Los entrenadores disfrutan con jugadores intelñigentes que saben leer el juego. Oriol Rey es un '6' típico de La Masia que siempre decide bien. Su condición de zurdo es lo que le diferencia de la mayoría de mediocentros de La Masia aunque siempre hay casos excepcionales.

Marc Bernal lo es ya que que también sabe manejar los hilos del equipo teniendo la izquierda como pierna dominante.

Por su demarcación en el campo Oriol Rey tendrá enfrente al mediapunta del Barça.

Si es Dani Olmo el que ejerce de '10', ambos podrán rememorar grandes partidos y vivencias juntos en aquel equipo fantástico del que han salido tantos jugadores de nivel espectacular.

A Oriol Rey pocos aficionados culés lo recordarán porque su ascenso en los equipos del Barça se frenó en el Juvenil A pero sus diez años de formación en La Masia siguen en su ADN.

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Más que el 'patito feo' es un magnífico embajador de la mejor cantera del mundo en el Levante que este domingo intentará sorprender al Barça.