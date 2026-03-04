Oriol Amat presidiría la Comisión económica del Barça con Laporta

Joan Laporta sigue dando forma a su candidatura para volver a presidir el FC Barcelona a partir del domingo 15 de marzo, día de las elecciones del club blaugrana. Este miércoles presentó al que sería su presidente de la Comisión Económica, el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra Oriol Amat.

El, en estos momentos, expresidente del FC Barcelona recordó que Amat tuvo un pasado como jugador del Barça, concretamente, en la sección de Hockey hierba en la demarcación de defensa y también puntualizó que estuvo presente durante la inauguración del Camp Nou el 24 de septiembre de 1957.

"En 2021 no había sueños de futuro y el club tocó fondo. El 98% de los ingresos correspondían a los salarios de los futbolistas. Ahora son 150 millones de euros menos, un 58%, incluso por debajo del 70% que recomienda la UEFA", explicó Oriol Amat ante los medios de comunicación.

El candidato a presidir la Comisión Económica del FC Barcelona recordó, además, que "no se pidió una derrama a los socios porque ellos no causaron esta situación, se renegociaron los créditos y se utilizaron las palancas", de las cuales quiso remarcar que "representan el 4% de los ingresos de cada año".

También destacó la buena valoración que hacen empresas externas a la gestión del FC Barcelona y de cómo ha revertido la situación económica en cinco años. "Deloitte dice que el club está en el pódium de generación de ingresos, Morningstar ha mejorado el rating calificando muy positivamente la evolución del club, el valor de la plantilla según Transfermarkt ha incrementado un 30%... Todos los referentes externos objetivos que no tienen ningún interés en la entidad, valoran la marca y la solvencia", subrayó.

Joan Laporta y el Barça

Una vez finalizado el acto, Joan Laporta atendió a los medios de comunicación. Preguntado por el partido del martes frente al Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa, en el que el Barça logró una heroicidad sin premio al quedarse a las puertas de la remontada; Laporta confesó que "felicité a Flick y a los jugadores, estamos orgullosos de este equipo".

Al respecto de la reapertura del Gol Nord en el Spotify Camp Nou, el expresidente y candidato a la presidencia apuntó que "creo en la buena fe de la gente y espero que antes de las elecciones nos den la licencia" porque "ayer nos hubiera ayudado mucho".