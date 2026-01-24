El origen desconocido y contradictorio del 3-4-3 de Johan Cruyff

La influencia de Johan Cruyff en el Barça de las últimas cuatro décadas es indudable. Si como jugador fue un crack que dejó huella, como entrenador su legado va mucho más allá de las cuatro ligas y la Copa de Europa que logró conquistar para las vitrinas blaugranas.

Su idea de juego y mentalidad calaron en el club barcelonista de tal manera que es indudable que hay un Barça antes y otro Barça después de Cruyff.

Núñez presentó a Cruyff en la primavera de 1988 / Zoltan Czibor

Johan puso las bases del mejor Barça de la historia que se inició con Rijkaard, explotó con Guardiola y continuó con Luis Enrique. La apuesta por La Masia y el 'boom' de Messi no se entendería sin las bases futbolísticas que sentó todo un revolucionario del juego como Johan Cruyff.

En el verano de 1988 Johan Cruyff hereda un Barça triste y que ni era competitivo ni practicaba un fútbol alegre. En el final de la era Terry Venables y en la etapa Luis Aragonés los culés se habían alejado del Camp Nou y hacía falta un revulsivo.

El impacto de Johan Cruyff fue mucho más que un revulsivo, su llegada al banquillo blaugrana fue toda una revolución en muchos ámbitos aunque en el aspecto táctico el holandés sentó cátedra.

Johan Cruyff y Rexach formaron una dupla única / Fernando Zueras

Johan Cruyff apostó desde su primer día como entrenador del Barça por un sistema táctico que dejó a todo el mundo fuera de juego. El Barça había jugado en los últimos años con un 4-4-2 aunque en temporadas anteriores el dibujo más habitual era el 4-3-3.

Johan sorprendió a todos aplicando un novedoso 3-4-3. Este sistema tenía como principal diferencia que en la zaga solo quedaban tres efectivos, algo que no se aplicaba desde hacía décadas cuando el esquema más seguido era el de la WM.

Cruyff debutó en la liga contra el Espanyol / Archivo

Siempre se ha dicho que más importante que los esquemas tácticos, a los que Menotti calificaba como 'listín telefónico', era la idea de juego. Johan tenía en su mente aplicar las ideas que ya había llevado a cabo en el Ajax y que formaban parte de su visión del juego. Johan quería un equipo dominador y divertido que atacase todo el rato y dominase los partidos a través de la posesión.

Para ello entendía que la clave era la posición de los jugadores. Aunque Cruyff estaba muy lejos de ser un estudioso a fondo de las tácticas, el holandés estaba al día del fútbol que se practicaba en España y eso fue determinante para escoger su esquema de juego.

Johan Cruyff lo cambió todo a su llegada al Barça / Sport

En el Ajax, Johan Cruyff seguía el esquema de juego (4-3-3) que ya practicaba Rinus Michels tanto en Holanda como en su etapa del Barça. De manera sorpresiva, en su debut como entrenador del Barça Johan aplicó un esquema diferente (3-4-3) con una explicación que ha tenido poco recorrido a nivel mediático.

En los años de Cruyff en el Barça se creía que esta táctica considerada suicida respondía a un carácter valiente y un punto temerario de Johan pero lo cierto es que no fue así. Cruyff decidió aplicar un entonces desconocido 3-4-3 porque el holandés observó que la mayoría de equipos de la liga española practicaban un 4-4-2.

Johan y Paco Seirul.lo / Archivo

Este sistema con dos puntas natos hizo pensar a Cruyff que no tenía sentido contrarrestarlo con un 4-3-3 ya que ante dos delanteros rivales a Johan le sobraba un defensa. Cruyff quería tener un defensa más que el número de delanteros del rival y generar así superioridad en la salida del balón y mantener tres atacantes.

Este esquema se mantuvo prácticamente invariable en las seis primeras temporadas de Cruyff y uno de los aspectos que más impactó en el club fue que Johan impuso que en las categorías inferiores todos los equipos del Barça practicasen su misma idea y con idéntico dibujo.

Johan fue el maestro de Guardiola y Amor / Fernando Zueras

El 3-4-3 se instauró en la cantera del Barça en otoño del 1988 y este sistema se mantuvo hasta la temporada 2003-04. En la temporada que llegó Rijkaard al barça se consensuó que en la cantera se pasara a jugar unn 4-2-3-1 que fue el primer dibujo por el que apostó Rijkaard. El holandés pasó a un 4-3-3 con la llegada de davids y este fue el sistema que pasó a ser la base táctica en La masia a partir del curso 2004-05. Hoy en día, los equipos de la cantera siguen fielses a este esquema que es hijo de la idea de Cruyff.

El 3-4-3 que Johan implantó en el 1988 llevaba ímplícito las funciones de cada posición ligadas al dorsal. Jugar de '4' pasó a ser la denominación común a la función de mediocentro que recayó primero en Milla y posteriormente en Guardiola.

Johan y Pep son dos leyendas blaugranas / Zoltan Czibor

El '4' representaba la gran aportación cruyffista ya que era el jugador que organizaba todo el juego con la ayuda del '3' que ejercía de líbero. El '4' era un número tradicionalmente asociado a la defensa que pasó a ser el símbolo de un estilo y sistema revolucionarios.

En la cantera durante 15 años todos los jugadores lucían el dorsal según su demarcación. Los laterales eran el 2 y el 5, los interiores el 8 y el 10 mientras que el mediapunta era el '6' con una función que en el primer equipo bordó Jose Mari Bakero.

Cruyff era un genio / Javi Ferrándiz

En el primer equipo, cuando Koeman escogió el dorsal '4' pero ejercía de '3' y Stoichkov se quedó el '8' ejerciendo de '7' y '11' se rompió esta selección casi obligatoria de dorsales en función de la posición . Esto provocó curiosidades como que Guardiola luciera el dorsal 10 en Wembley pese a ejercer de '4' o que eusebio tuviera que lucir dorsales como el '3' u otros que nadie escogía. En la cantera, los jugadores nunca pudieron escoger su dorsal sino que lucían el que correspondía a su posición.

Johan Cruyff marcó una época en el Barça / Sport

Cruyff era un entrenador que buscaba que su equipo atacase y dominase y se preocupase poco del rival pero curiosamente el posicionamiento que impuso en su etapa estuvo marcada por la manera de jugar de los rivales.

En la final de Wembley, la Sampdoria de Boskov jugaba con un extremo (Lombardo), un segundo punta (Mancini) y un ariete (Vialli) y Johan matizó su esquema con una defensa de 4 en la que Koeman era el libre, Ferrer marcaba a Mancini, Juan Carlos a Lombardo y Nando a Vialli. En los dos últimos años de Cruyff como entrenador blaugrana, la mayoría de equipos de la liga española utilizaban un 4-2-3-1 que puso de moda Juanma Lillo.

Johan Cruyff hizo historia en Wembley / Antoni Campaña

Con solo un punta nato, Cruyff modificó su esquema de tres zagueros a un sistema con dos centrales y dos laterales avanzados que cubrían a los jugadores de banda. En las temporadas 1994-95 y 1995-96 el esquema habitual del Barça de Cruyff pasó a ser un 4-4-2 flexible con dos laterales muy ofensivos y un centro del campo con un delantero que ejercía de mediapunta.

El 3-4-3 de Cruyff murió en el Barça cuando el holandés fue destituido por Núñez y solo Van Gaal en algún momento puntual lo recuperó. Un discípulo cruyffista como Pep Guardiola si que lo hizo suyo en su última temporada de entrenador blaugrana para encajar a Cesc de '6' y Messi de falso '9'. En otros clubs, al margen del Ajax de Van Gaal, este sistema prácticamente nadie lo ha puesto en práctica.

Johan Cruyff entrenó al Barça entre 1988 y 1996 / Sport

En su obra de culto La Evolución táctica del fútbol Martí Perarnau explica que el 3-4-3 se puso en práctica por primera vez en Brasil en la década de los 40. El Fluminense del uruguayo Dino Viera y el Flamengo de Flavio Costa fueron los pioneros en aplicar este sistema. La utilización de este esquema no tuvo ninguna continuidad hasta la idea genial de Johan Cruyff que surgió de la manera más inesperada.