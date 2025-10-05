Oriente Próximo, una aventura de obstáculos para joyas de la cantera del Barça: "Ya no es solo irte a cubrir de oro"

En los últimos meses Oriente Próximo pescó en La Masia. La marca de la cantera del Barça es tan potente que era cuestión de tiempo que invirtieran en este tipo de talento. La jugada además ofrecía grandes posibilidades: apostar por potencial en algunos casos a coste cero al tratarse de jugadores que terminan contrato.

Conscientes de la dificultad de llevarse a los canteranos que estaban más cerca del primer equipo, encontraron mercado en futbolistas que estaban un segundo o tercer escalón por debajo. Fueron los casos de Unai Hernández (20 años), un futbolista que hizo una pretemporada con Flick; Arnau Pradas (19 años), unas de las estrellas del juvenil A que ganó el triplete con Belletti; o Pau Prim (19 años), uno de los mejores proyectos de mediocentro de la cantera.

Tres casos distintos

Los tres dejaron el club en condiciones distintas. Unai se marchó ya con la temporada empezada y dejó casi cinco millones en las arcas del club tras el acuerdo entre Barça y Al-Ittihad. Es el que más cerca había estado del primer equipo (llegó a hacer una pretemporada con Flick) y era el futbolista del filial que marcaba más diferencias. Un mediapunta polivalente, que también podía hacer de extremo, y con mucho gol.

Fue Ramón Planes, actual director deportivo del Al-Ittihad (Arabia Saudí), el que apostó por Unai. Nada extraño porque Planes fue secretario técnico del Barça y es un buen conocedor de La Masia.

Unai se encontró un equipo con estrellas como Benzema, Kanté, Danilo y Fabinho. Empezó con dos títulos en los primeros meses, pero sin la continuidad deseada. El contexto (el cupo de extranjeros lleno) complicaba que tuviera más protagonismo.

"Arabia ya no es solo ir a retirarte y cubrirte de oro", destaca el jugador del filial. "Es un fútbol más competitivo de lo que gente se cree", subraya Planes.

Unai Hernández posa con Kanté con la camiseta de campeones / Al-Ittihad

El cambio inesperado de Unai

Este verano, y tras ver que no tendría mucho protagonismo, se marchó cedido en septiembre al Al-Shabab de Alguacil. El extécnico de la Real pidió al exazulgrana y está teniendo más minutos (titular en dos de los cuatro partidos ligueros).

La decisión de Unai de irse a Arabia tuvo un efecto dominó en otros canteranos como Prim o Pradas. "El hecho de que haya ido yo para allá quizás ha ayudado a los jóvenes de La Masia que tenían ofertas y dudaban", reconoció Unai en una entrevista a SPORT.

"Ya sea en Catar, Emiratos o Arabia, ligas que están creciendo. Jugar en Primera, luchar por títulos. Son ofertas que ahora mismo te diría que son difíciles de rechazar”.

Jan Virgili y Arnau Pradas, la temporada pasada, celebrando el pase a la final de la Youth League / FCB

Pradas, un viejo conocido de Belletti

Pradas aceptó este verano la propuesta del Al-Wahda de Emiratos Árabes tras terminar contrato el 30 de junio y acabar su etapa juvenil en el club azulgrana. La oferta de renovación no convenció al jugador, que apostó por irse a Abu Dhabi hasta 2029.

El extremo fue una pieza clave para Belletti: un futbolista con mucho desequilibrio que en las inferiores en ocasiones incluso había logrado llevarse premios individuales a pesar de coincidir con un tal Lamine. Pradas se mudó con toda su familia pero con un plan de ir entrando poco a poco en el equipo.

Quedó claro con un dorsal más propio del segundo equipo. Estaba avisado: contaban que habría un periodo importante de adaptación para un futbolista que venía del fútbol juvenil y que pasaba a formar parte de la plantilla de un club que juega la Champions asiática.

El excanterano está teniendo minutos en la Copa (115' en dos encuentros) pero apenas está contando en la competición liguera (10 minutos en cinco jornadas) y la Champions (0').

El Al-Sadd presenta a Pau Prim / @AlsaddSC

Tampoco lo está teniendo fácil Pau Prim, que firmó este verano por el Al-Sadd de Catar tras meses apartado del Barça Atlètic por no querer renovar. Mediocentro clásico de La Masia, encontró un tapón con futbolistas como Marc Bernal o Casadó por delante y decidió dar el paso.

De momento, no está teniendo minutos en la Champions, pero sí en la liga donde ha sido titular en tres de los seis encuentros disputados hasta ahora. Un proceso que necesita de tiempo, al igual que Unai y Pradas. La aventura del Oriente Próximo también incluye obstáculos a pesar de los petrodólares.

Seguro que vendrán más que tratarán de hacer un camino parecido. Lo resumió Unai cuando explicó su caso. "Sabía que a mucha gente no le iba a gustar y me iba a criticar. Pero la gente que de verdad sabe de fútbol, la realidad del fútbol, que de un día para otro puede pasar cualquier cosa, entiende que no podía dejar escapar esta oportunidad. Para mí y mi familia era lo ideal. En el Barça estaba llegando la etapa a su fin".