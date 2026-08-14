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Orian Goren pasa la 'criba' y se gana a Hansi Flick en el Barça
El centrocampista arrancó el 13 de julio y sigue a las órdenes del técnico alemán, satisfecho con lo que ha visto hasta ahora de un futbolista que acaba de cumplir los 17 y es todavía juvenil de segundo año
Las pretemporadas del Barça siempre nos dejan nombres propios y canteranos que quizás llegan como tapados y van ganándose poco a poco un espacio en los pensamientos del entrenador. El verano pasado, por ejemplo, Dro o Jofre Torrents fueron superando 'cribas' y se plantaron a inicios de curso oficial en dinámica habitual del primer plantel. Cuando ya se ha cumplido un mes desde que empezó la presente preparación en el Barça, aún siguen a las órdenes de Hansi Flick varios canteranos.
Entre ellos, Orian Goren o Ebrima Tunkara. Nacidos en 2009 y 2010, respectivamente, son dos de las perlas en las que la entidad catalana tiene depositadas más esperanzas de todos los jugadores que se cuecen en las entrañas de La Masia.
Cuando acabó el curso se informó a ambos que estaban citados para ejercitarse con los mayores a partir de julio. En el caso de Goren, la temporada había acabado muy tarde. No solo disputó la Copa de Campeones hasta las últimas instancias con Pol Planas, sino que aún apuró antes de empezar las vacaciones sumándose a la causa en Copa Catalunya.
Junto a Ebrima, los dos benjamines
Tuvo que recortar sus vacaciones Orian, aunque fue por un 'dulce' motivo. Junto a Ebrima, eran los dos benjamines a las órdenes del técnico alemán el 13 de julio con las pruebas médicas. Oportunidad de oro para este chico que llegó al Barça del Macabi Petah en el 2022 y que reside en La Masia desde hace ya unos meses. Un entorno perfecto en el que respira fútbol por los cuatro costados al mismo tiempo que se forma académicamente en un entorno perfecto.
Orian ha ido superando etapas a lo largo de estas semanas. Tras volver del stage de Inglaterra ya hubo una primera 'criba' en la que Ibrahim Diarra, Alex González y Òscar Gistau bajaron con el Barça Atlètic. Orian se mantuvo en dinámica de primer equipo y viajó el fin de semana pasado a Italia para el triangular en Udine. Disputó 30' en el duelo ante el Udinese. Ya venía de jugar media hora ante el Birmingham. Aprendizaje y rodaje perfectos para un chico que, como decíamos, acaba de cumplir los 17 pero que juega con madurez y con esa visión de juego y ese desparpajo que lo hacen especial.
El plan
A la vuelta de Italia, Goren sigue sumando experiencias con Flick. La idea, la hoja de ruta, es que sea una pieza importante este curso con Belletti en el Barça Atlètic. Con posibles incursiones con el juvenil para disputar la Youth League. Se irá viendo durante la temporada.
Eso sí, Hansi lo tiene en el radar y no descartemos incluso ver durante la campaña su estreno con el primer equipo. Quién sabe, de momento sigue picando piedra y agarrando al vuelo la oportunidad y dándole argumentos a Hansi para no perderlo de vista.
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