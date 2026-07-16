Orian Goren, un alumno avanzado que se foguea con Flick en el Barça

Orián Goren es uno de los nombres propios de la pretemporada del FC Barcelona. Con solo 16 años recién cumplidos y siendo todavía juvenil de segundo año, el centrocampista ha recibido la llamada de Hansi Flick para participar en el arranque de pretemporada con el primer equipo. Nacido en el año 2009, Goren es, por detrás de Ebrima Tunkara (2010), el segundo futbolista más joven en formar parte de esta preparación.

Trayectoria y rápida progresión en el club

Goren llegó a la cantera del Barça en 2023 procedente del Maccabi Petah, trasladándose junto a su familia a Cataluña. Durante este último año, ha sido una pieza habitual en el Juvenil A bajo las órdenes de Pol Planas, participando también de forma regular en la UEFA Youth League. Actualmente se encuentra residiendo en La Masia, un ecosistema perfecto para seguir empapándose del ecosistema Barça.

A pesar de que por edad le correspondería seguir en la categoría juvenil, la próxima temporada, a priori, dará el salto al filial, el Barça Atlètic, donde la parcela deportiva espera que sea un futbolista importante. Su madurez también se refleja a nivel internacional: a pesar de tener 16 años desde hace unos meses, ya es internacional sub-19 con la selección de Israel.

Un perfil técnico y polivalente

Los técnicos de formación de La Masia y los responsables deportivos del club tienen depositadas muchas esperanzas en él, considerándolo uno de los mayores talentos surgidos de la cantera en los últimos años. Se trata de un jugador diferencial sobre el terreno de juego que destaca por su versatilidad y recursos. Su demarcación ideal es la de interior, pero es capaz de jugar de '6', con un rol más posicional, e incluso de actuar como falso extremo.

Orian Goren es un futbolista muy especial / Dani Barbeito

Cuenta con una gran capacidad de asociación, un nivel técnico muy alto y la facilidad de cambiar el ritmo de los partidos. Orian destaca por su llegada desde la segunda línea y por tener un buen disparo de media distancia.

Orian Goren celebró así su golazo al Espanyol / Dani Barbeito

Hansi Flick no ha dudado en confiar en Orián Goren pese a su juventud, dándole la oportunidad de trabajar estos días con la plantilla profesional. Esta pretemporada se presenta como el escenario idóneo para que el centrocampista continúe con su proceso de formación en el primer nivel, a la espera de ver durante cuánto tiempo se prolongará su dinámica de entrenamientos a las órdenes del técnico alemán. Lógicamente, hay una competencia brutal en su posición, pero el objetivo es que aproveche estos días bajo el manto del técnico alemán y siga su evolución.