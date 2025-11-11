El orgullo de Lewandowski y dos capítulos comprometidos

La selección de Polonia afronta este viernes un trascendental encuentro frente a Países Bajos en Varsovia con Robert Lewandowski al frente de la selección que entrena Jan Urban. Precisamente, seleccionador y estrella comparecieron ante los medios de comunicación en una rueda de prensa donde le preguntaron a Lewy sobre capítulos de alguna manera polémicos revelados en un libro escrito sobre su persona y sobre el 'viaje relámpago' del delantero del FC Barcelona a Nueva York.

La primera pregunta que Robert Lewandowski respondió fue para dar su opinión del libro 'Lewandowski, el verdadero", escrito por Sebastian Staszewski. El delantero del FC Barcelona respondió que había empezado a leerlo y que estaría encantado de llegar en su lectura hasta el final y quizás, aprender algo.

"Un gol siempre es un gol"

En el libro se habla de que Jan Urban había rechazado a Lewy cuando el ex de Osasuna entrenaba al Legia Varsovia y habría dado una opinión negativa sobre su fichaje.

"Creo que es más importante que Jan Urban me quiera en la selección nacional que lo que pasó en aquel entonces. Cuando era niño y viví momentos difíciles, creo que fue por algo. Nunca le he guardado rencor a nadie, al contrario. Quizás a veces debería estar agradecido por decisiones como esa, porque estoy donde quiero estar", dijo Lewandowski.

La rueda de prensa de Robert Lewandowski y Jan Urban / EFE

Y el propio Urban, matizó: "No recuerdo qué partido era, pero sí recuerdo haber ido a ver a Robert. Llovía muchísimo y marcaste un gol a un metro de distancia". A lo que Robert replicó: "un gol siempre es un gol".

Otro momento del libro es cuando se relata su relación con Lukasz Skorupski, que por lo visto, no sería nada buena según se explica y que incluso trató de vetar su regreso. "No descubrí esta historia por el libro. Me gusta Lukasz, que tenga una manera distinta de ver las cosas no invalida nada. Me puedo reír de sus chistes y su perspectiva. Posiblemente he hecho cosas en las selecciones que a algunos quizás no les habría gustado, pero eso pasa en los grupos", justificó Lewy.

Por último, habló de su viaje a Nueva York el lunes para iluminar el Empire State Building con los colores de la bandera polaca para conmemorar el día de la independencia del país. "Fue un gran orgullo para mí. Cuando recibí la oferta, no lo dudé ni un segundo. No es solo mi éxito, es el éxito de todo el país y me complace haber recibido tal honor. Fueron muy pocas horas, volé y ya estoy aquí", bromeó Lewy.