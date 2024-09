Todo en orden con Gündogan

La salida de Gündogan del Barça un año después de llegar a la Ciudad Condal fue, sin duda, el movimiento más destacado del mercado de fichajes en clave blaugrana sin tener en cuenta el fichaje de Dani Olmo. Sorprendió que el centrocampista acabara pidiendo al club, empujado en parte por él, que quería marcharse. Pese a que Joan Laporta aseguró que se trataba de motivos deportivos, la realidad es que la economía, a día de hoy, es la que manda.

Tanto es así que, según 'Culé Manía', el adiós del alemán fue un "acuerdo silenciado" porque "el Barça paga tres meses de salario a Gündogan por marchar al City". Según ha podido confirmar SPORT, tanto por parte del club como del futbolista, Ilkay, tal y como se dijo en su momento, perdonó el año que le quedaba de contrato correspondiente a la temporada 24-25. De hecho, la operación dependía de condiciones imprescindibles impuestas por los dos equipos implicados para que se ejecutara.

Una de ellas era que el regreso a Manchester no le costara un duro en forma de traspaso al City, algo que el Barça aceptaba siempre que se ahorrara el salario del jugador correspondiente a la presente campaña. Fue ahí cuando, tal y como dijo de forma pública, el propio Gündogan puso de su parte asegurando que "me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, eso me hace sentir un poco menos triste".

Consenso total entre las partes

El centrocampista se movió rápido y bien y, sobre todo, fue muy elegante poniéndose a disposición del Barça y, de forma paralela, ofreciéndose a Pep Guardiola, que estuvo encantado desde el primer instante en abrir de nuevo las puertas del vestuario 'citizen' al futbolista. El 'feeling' seguía intacto entre ambos, así que no hubo ni el más mínimo problema para que Gündogan volviera a la Premier.

El único impedimento era desvincularse contractualmente del club blaugrana, que, como asegurábamos tampoco ponía ningún impedimento para que la que operación llegase a buen puerto. Sobre todo porque el futbolista fue el primero en liberar a la entidad del último año del contrato que se había firmado doce meses atrás.

Ilkay Gundogan, con el Manchester City / AP

La información de 'Culé Manía', en ese sentido, asegura que el Barça tuvo que pagar tres meses de la ficha del jugador, algo que SPORT no ha podido confirmar en su totalidad. Sí podemos asegurar que Ilkay cobró las partes proporcionales a los meses de julio y agosto que correspondían con total normalidad al futbolista mientras seguía vinculado al club blaugrana. Son cantidades que, en todo momento, debían abonarse desde Barcelona porque el alemán era a todos los efectos blaugrana.

Desde el entorno de Gündogan coinciden con esta información y aseguran que no ha habido ningún pago extra que facilitara su regreso al Manchester City. Obviamente, cuando la opción se puso encima de la mesa, la voluntad de todas las partes fue agilizar su salida, pero en ningún caso, comentan, asumiendo por parte del Barça gastos que no le correspondían.