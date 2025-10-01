El orden del día de la convocatoria del Barça de la Asamblea ordinaria

El FC Barcelona ha hecho oficial la convocatoria de su Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios, que tendrá lugar el próximo 19 de octubre de 2025, en formato telemático. La sesión arrancará a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda, con la Mesa instalada en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou.

Será una cita clave en el calendario institucional blaugrana, ya que sobre la mesa se tratarán asuntos de enorme relevancia para el presente y futuro del club. El orden del día incluye hasta diez puntos, con especial atención a los informes del presidente, la liquidación del ejercicio económico 2024/25, con 17 millones de pérdidas extraordinarias, y la aprobación del presupuesto para la temporada 2025/26.

La Asamblea también deberá ratificar la incorporación de Francesc Pujol i Sabaté como nuevo miembro de la Junta Directiva y la de Josep Solé i Molina en la Comisión Económica, además de validar los contratos firmados con Novadial Corporate y Midea, dos de los socios comerciales que forman parte del entramado de ingresos del club.

Otro de los apartados destacados será el informe sobre el Espai Barça, con una actualización de la situación actual de las obras y las próximas metas fijadas en el calendario de ejecución, un tema que concita gran interés entre los socios por el impacto económico y patrimonial que supone. También habrá espacio para las propuestas de los compromisarios y para un turno abierto de intervenciones.

Como es habitual, la Junta Directiva solicitará la presencia de un notario para levantar acta de todos los acuerdos que se adopten durante la sesión. Será, en definitiva, una prueba a superar para la directiva de Joan Laporta en un contexto marcado por la necesidad de estabilidad financiera con el regreso al Spotify Camp Nou todavía en el aire.